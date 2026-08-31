Alwar: माउंट एल्ब्रुस फतह कर डॉ. आशा ने रचा इतिहास, शिखर पर लहराया तिरंगा

डॉ. आशा के लिए एल्ब्रुस कोई पहला बड़ा पर्वत नहीं है। वर्ष 2017 में उन्होंने अपने पहले ही प्रयास में चीन की ओर से माउंट एवरेस्ट फतह किया था। उनका कहना है कि उन्होंने विश्व और भारत में एवरेस्ट फतह करने वाली पहली नर्सिंग अधिकारी बनने का रिकॉर्ड बनाया। उनका अगला लक्ष्य अफ्रीका की माउंट किलिमंजारो चोटी है। वह फिलहाल अफ्रीका में हैं और अपने अगले अभियान की तैयारी कर रही हैं।



उनका सपना वर्ष 2026-27 में सातों महाद्वीपों की सर्वोच्च चोटियों को फतह कर ‘सेवन समिट्स’ अभियान पूरा करना है। एल्ब्रुस इस बड़े लक्ष्य की दिशा में उनकी एक और महत्वपूर्ण कामयाबी है।