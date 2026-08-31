Alwar: निकाय चुनाव नामांकन के आखिरी दिन सभी शहरों में उमड़ी भीड़, प्रत्याशियों की लंबी कतारें

नगर निकाय चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने का सोमवार को अंतिम दिन होने के कारण अलवर जिले के सभी शहरी निकायों में चुनावी माहौल पूरी तरह गरमा गया है। नामांकन पत्र जमा कराने के लिए रिटर्निंग अधिकारियों और उपखंड कार्यालयों के बाहर सुबह से ही प्रत्याशियों और उनके समर्थकों की भीड़ दिखाई दे रही है। अंतिम दिन होने के कारण बड़ी संख्या में उम्मीदवार अपना नामांकन दाखिल करने पहुंच रहे हैं।