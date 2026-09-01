राजस्थान BJP में नहीं थमी बगावत: टिकट कटते ही प्रवक्ता समेत कई दिग्गजों ने दिया इस्तीफा, निर्दलीय लड़ेंगे चुनाव

बीजेपी प्रवक्ता नरेश धानावत ने वार्ड-16 से टिकट मांगा था, लेकिन नहीं मिला। उन्होंने विरोध किया और पद से इस्तीफा जिलाध्यक्ष को भेज दिया। धानावत ने निर्दलीय के रूप में नामांकन कराया है। पिछले चुनाव में वार्ड-18 से निर्दलीय अविनाश खंडेलवाल पार्षद बने थे। उन्हें इस बार टिकट देने का आश्वासन दिया, तो उन्होंने नामांकन करा दिया, लेकिन ऐन मौके पर टिकट काट दिया। अविनाश के भाई आशीष ने निर्दलीय के रूप में नामांकन कराया है। अविनाश का कहना है कि उनके वार्ड से अनिल चौधरी को बीजेपी ने टिकट दिया है, जो बिल्कुल नए व्यक्ति है।