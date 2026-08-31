‘नाम हटा दूंगा, 1 लाख दो…’ सवाई माधोपुर में 70 हजार रुपए रिश्वत लेते आरक्षक अरेस्ट, चोरी के केस में मांगे थे पैसे

यह संपूर्ण कार्रवाई एसीबी भरतपुर परिक्षेत्र के उप महानिरीक्षक पुलिस (DIG) ओमप्रकाश मीणा के पर्यवेक्षण एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ASP) रामेश्वर परिहार के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा अंजाम दी गई। वर्तमान में एसीबी की अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस (ADG) स्मिता श्रीवास्तव एवं महानिरीक्षक पुलिस (IG) एस. परिमला के निर्देशन में गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ की जा रही है। ब्यूरो ने आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की सुसंगत धाराओं के तहत मामला दर्ज कर आगे का अनुसंधान शुरू कर दिया है।