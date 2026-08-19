उदयपुर में एसीबी की बड़ी कार्रवाई, कृषि उपज मंडी का कार्मिक 24 हजार रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार

यह सफल कार्रवाई एसीबी उदयपुर रेंज के उप महानिरीक्षक डॉ. रामेश्वर सिंह के पर्यवेक्षण तथा एएसपी अनन्त कुमार के निर्देशन में पुलिस निरीक्षक रामसुमेर मीणा एवं उनकी टीम द्वारा की गई। वर्तमान में एसीबी महानिदेशक गोविंद गुप्ता, अतिरिक्त महानिदेशक स्मिता श्रीवास्तव और महानिरीक्षक एस. परिमला के पर्यवेक्षण में गिरफ्तार आरोपी मनोहरलाल से पूछताछ की गई। एसीबी उसके अन्य ठिकानों और मंडी में उसके द्वारा किए गए संभावित भ्रष्टाचार के मामलों की भी जांच कर रही है।