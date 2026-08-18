उदयपुर : गुजरात के व्यापारियों से लूटपाट के मामले में चार गिरफ्तार

सूरजपोल थाना पुलिस ने युवती व उसके मंगेतर का अपहरण करने के मामले में तीन को गिरफ्तार किया है, जबकि मुख्य आरोपी फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है। पुलिस ने बताया कि सीसारमा रोड निवासी रोहित पारगी, सुनील वडेरा और लुणावतों का खेड़ाझाड़ोल निवासी बंशीलाल उर्फ काली वडेरा को गिरफ्तार किया। उल्लेखनीय है कि युवती ने 16 अगस्त को मामला दर्ज कराया था। बताया कि वह अहमदाबाद में काम करती है और उसकी सगाई हो चुकी है। 12 अगस्त को मंगेतर उसे लेने के लिए अहमदाबाद आया। दोनों बस में उदयपुर लौटे। दोनों घर जा रहे थे कि एक कार में आए बदमाशों ने अपहरण कर लिया। कार में कल्पेश मीणा व बंशी बैठे थे। कमलेश नामक लड़का पूर्व परिचित है। आरोपी दोनों को रामपुरा जंगल में ले गए और मारपीट की। फिर कार में ले जाकर गांव की तरफ छोड़ दिया।