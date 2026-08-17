उदयपुर : ऑपरेशन के बाद एक साल की बच्ची की मौत, परिजनों का हंगामा

उदयपुर.आरएनटी मेडिकल कॉलेज से जुड़े बाल चिकित्सालय में एक साल की बच्ची की मौत के बाद परिजनों ने हंगामा कर दिया। परिजनों ने आइसीयू में तैनात नर्सिंग स्टाफ और चिकित्सकों पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की। सूचना पर हाथीपोल थाना पुलिस मौके पर पहुंची और समझाइश कर मामला शांत कराया। परिजनों ने थाने में शिकायत दी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। आलू फैक्ट्री क्षेत्र निवासी दिनेश सालवी ने अपनी एक वर्षीय बेटी आराध्या को 11 अगस्त को बाल चिकित्सालय में भर्ती कराया था। परिजनों के अनुसार बच्ची के सिर में गांठ थी। भर्ती करने के अगले दिन उसका ऑपरेशन किया गया और इसके बाद उसे आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया था।