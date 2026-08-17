उदयपुर नगर निगम के 80 वार्डों की लॉटरी निकली: 32 वार्ड से कोई भी उतर सकेगा मैदान में, देखें पूरी सूची

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Udaipur Nagar Nigam Ward List: आगामी निकाय चुनाव की तैयारियों के बीच सोमवार को उदयपुर नगर निगम के वार्डों की आरक्षण लॉटरी निकाली गई। जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल, एडीएम दीपेंद्र सिंह राठौड़ और जितेंद्र ओझा की मौजूदगी में लॉटरी प्रक्रिया पूरी कराई गई। आरक्षण लॉटरी के बाद उदयपुर नगर निगम के 80 वार्डों में अलग-अलग वर्गों के लिए सीटें तय कर दी गई। इस बार नगर निगम के महापौर पद को अनारक्षित (ओपन) रखा गया है।
लॉटरी के अनुसार 32 वार्ड अनारक्षित हैं, जबकि अनारक्षित महिला वर्ग के लिए 16 वार्ड तय किए गए हैं। इसी तरह ओबीसी (ओपन) के लिए 11 और ओबीसी महिला के लिए 5 वार्ड आरक्षित किए गए हैं। अनुसूचित जाति (एससी) वर्ग में 5 वार्ड ओपन और 3 वार्ड महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं। वहीं, अनुसूचित जनजाति (एसटी) वर्ग में 5 वार्ड ओपन और 3 वार्ड महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं। इस तरह कुल 80 वार्डों का आरक्षण तय हुआ है।
लॉटरी के बाद यह स्पष्ट हो गया कि कौन से वार्ड किस वर्ग के लिए आरक्षित होंगे और किन वार्डों में महिला आरक्षण रहेगा। इससे चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी कर रहे संभावित प्रत्याशियों के समीकरण भी बदलेंगे। साथ ही चुनाव की तैयारियों में जुटे संभावित उम्मीदवारों की सक्रियता बढ़ेगी।
|वार्ड नंबर
|आरक्षित वर्ग
|1
|अनारक्षित ओपन
|2
|ओबीसी ओपन
|3
|अनारक्षित ओपन
|4
|अनारक्षित महिला
|5
|अनारक्षित ओपन
|6
|ओबीसी ओपन
|7
|एससी ओपन
|8
|अनारक्षित महिला
|9
|एससी ओपन
|10
|अनारक्षित ओपन
|11
|ओबीसी ओपन
|12
|अनारक्षित ओपन
|13
|एसटी महिला
|14
|ओबीसी ओपन
|15
|अनारक्षित ओपन
|16
|अनारक्षित महिला
|17
|अनारक्षित महिला
|18
|अनारक्षित ओपन
|19
|अनारक्षित ओपन
|20
|अनारक्षित ओपन
|21
|ओबीसी ओपन
|22
|ओबीसी ओपन
|23
|ओबीसी ओपन
|24
|अनारक्षित ओपन
|25
|अनारक्षित ओपन
|26
|अनारक्षित ओपन
|27
|अनारक्षित महिला
|28
|अनारक्षित ओपन
|29
|अनारक्षित ओपन
|30
|एससी ओपन
|31
|अनारक्षित महिला
|32
|एससी ओपन
|33
|अनारक्षित ओपन
|34
|ओबीसी महिला
|35
|अनारक्षित महिला
|36
|अनारक्षित महिला
|37
|एससी ओपन
|38
|ओबीसी महिला
|39
|अनारक्षित ओपन
|40
|अनारक्षित महिला
|41
|एसटी ओपन
|42
|एसटी महिला
|43
|एसटी ओपन
|44
|अनारक्षित ओपन
|45
|अनारक्षित ओपन
|46
|अनारक्षित ओपन
|47
|अनारक्षित ओपन
|48
|ओबीसी ओपन
|49
|अनारक्षित ओपन
|50
|अनारक्षित ओपन
|51
|अनारक्षित ओपन
|52
|अनारक्षित महिला
|53
|अनारक्षित ओपन
|54
|अनारक्षित ओपन
|55
|ओबीसी महिला
|56
|अनारक्षित ओपन
|57
|अनारक्षित महिला
|58
|अनारक्षित महिला
|59
|एससी महिला
|60
|अनारक्षित महिला
|61
|ओबीसी महिला
|62
|एसटी महिला
|63
|अनारक्षित ओपन
|64
|अनारक्षित ओपन
|65
|एसटी ओपन
|66
|अनारक्षित ओपन
|67
|एससी महिला
|68
|ओबीसी महिला
|69
|अनारक्षित महिला
|70
|अनारक्षित ओपन
|71
|ओबीसी ओपन
|72
|ओबीसी ओपन
|73
|अनारक्षित महिला
|74
|ओबीसी ओपन
|75
|अनारक्षित ओपन
|76
|अनारक्षित महिला
|77
|एसटी ओपन
|78
|अनारक्षित ओपन
|79
|एसटी ओपन
|80
|अनारक्षित ओपन
विभाग के नए आदेश के अनुसार जिला परिषद सदस्य, प्रधान और पंचायत समिति सदस्यों के लिए जिला स्तर की आरक्षण लॉटरी अब 17 सितंबर को होगी। इसके बाद सरपंच और वार्ड पंच के लिए उपखंड स्तर की आरक्षण लॉटरी 18 सितंबर को निकाली जाएगी। इससे पहले जिला परिषद सभागार में सोमवार दोपहर 12.30 बजे जिला परिषद सदस्य, प्रधान और पंचायत समिति सदस्यों की लॉटरी प्रस्तावित थी। नए आदेश के बाद यह कार्यक्रम स्थगित हो गया है। विभागीय आदेश में स्पष्ट किया गया है कि राज्य के नगरीय निकायों के अध्यक्ष/चेयरपर्सन तथा जिला परिषद के जिला प्रमुख पदों के आरक्षण का निर्धारण एवं लॉटरी प्रक्रिया 13 अगस्त को पूरी की जा चुकी है।