उदयपुर नगर निगम के 80 वार्डों की लॉटरी निकली: 32 वार्ड से कोई भी उतर सकेगा मैदान में, देखें पूरी सूची

1 अनारक्षित ओपन

2 ओबीसी ओपन

3 अनारक्षित ओपन

4 अनारक्षित महिला

5 अनारक्षित ओपन

6 ओबीसी ओपन

7 एससी ओपन

8 अनारक्षित महिला

9 एससी ओपन

10 अनारक्षित ओपन

11 ओबीसी ओपन

12 अनारक्षित ओपन

13 एसटी महिला

14 ओबीसी ओपन

15 अनारक्षित ओपन

16 अनारक्षित महिला

17 अनारक्षित महिला

18 अनारक्षित ओपन

19 अनारक्षित ओपन

20 अनारक्षित ओपन

21 ओबीसी ओपन

22 ओबीसी ओपन

23 ओबीसी ओपन

24 अनारक्षित ओपन

25 अनारक्षित ओपन

26 अनारक्षित ओपन

27 अनारक्षित महिला

28 अनारक्षित ओपन

29 अनारक्षित ओपन

30 एससी ओपन

31 अनारक्षित महिला

32 एससी ओपन

33 अनारक्षित ओपन

34 ओबीसी महिला

35 अनारक्षित महिला

36 अनारक्षित महिला

37 एससी ओपन

38 ओबीसी महिला

39 अनारक्षित ओपन

40 अनारक्षित महिला

41 एसटी ओपन

42 एसटी महिला

43 एसटी ओपन

44 अनारक्षित ओपन

45 अनारक्षित ओपन

46 अनारक्षित ओपन

47 अनारक्षित ओपन

48 ओबीसी ओपन

49 अनारक्षित ओपन

50 अनारक्षित ओपन

51 अनारक्षित ओपन

52 अनारक्षित महिला

53 अनारक्षित ओपन

54 अनारक्षित ओपन

55 ओबीसी महिला

56 अनारक्षित ओपन

57 अनारक्षित महिला

58 अनारक्षित महिला

59 एससी महिला

60 अनारक्षित महिला

61 ओबीसी महिला

62 एसटी महिला

63 अनारक्षित ओपन

64 अनारक्षित ओपन

65 एसटी ओपन

66 अनारक्षित ओपन

67 एससी महिला

68 ओबीसी महिला

69 अनारक्षित महिला

70 अनारक्षित ओपन

71 ओबीसी ओपन

72 ओबीसी ओपन

73 अनारक्षित महिला

74 ओबीसी ओपन

75 अनारक्षित ओपन

76 अनारक्षित महिला

77 एसटी ओपन

78 अनारक्षित ओपन

79 एसटी ओपन