उदयपुर में अब मात्र ₹40 में एकलिंगजी के दर्शन: 34 हुई AC इलेक्ट्रिक बसों की संख्या, यात्रियों और आय में बंपर उछाल

उदयपुर. शहर में एसी ई-बसों की संख्या बढ़ने के साथ ही यात्री भार और आय में भी बड़ा उछाल आया है। आचार संहिता के बाद शहर को मिली छह नई बसों के साथ कुल संख्या 34 हो गई है। इसका असर एक महीने के आंकड़ों में साफ दिखाई दे रहा है। 1 सितंबर को जहां 24 बसों से 3033 यात्रियों ने सफर किया और आय 48810 रुपए रही, वहीं 29 सितंबर को 34 बसों ने 8101 यात्रियों को सफर कराया और आय बढ़कर 138960 रुपए पहुंच गई। यानी बसें बढ़ने के साथ यात्रियों की संख्या ढाई गुना से ज्यादा और आय करीब तीन गुना हो गई।