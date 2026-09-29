उदयपुर 2 करोड़ रिश्वत मामला : एसीबी ने SOG के एएसपी-दलाल और पीड़ित को बैठाया आमने-सामने, कई घंटे चली पूछताछ

शिकायत के सत्यापन के बाद 26 सितंबर को एसीबी ने कथित दलाल सज्जन सिंह जैन को दो करोड़ रुपए लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। इसके बाद मुकेश सोनी की भूमिका सामने आने पर उन्हें भी गिरफ्तार किया गया। विशेष न्यायालय में एसीबी ने पांच दिन का रिमांड मांगा था, जिस पर 27 सितंबर को तीन दिन का रिमांड दिया गया था। अब दोनों आरोपियों को बुधवार को फिर कोर्ट में पेश किया जाएगा।