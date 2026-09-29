उदयपुर 2 करोड़ रिश्वत मामला : एसीबी ने SOG के एएसपी-दलाल और पीड़ित को बैठाया आमने-सामने, कई घंटे चली पूछताछ

एसीबी की गिरफ्त में एसओजी के एएसपी और दलाल (पत्रिका फोटो)
उदयपुर। नगर निगम के 272 भूखंड प्रकरण में दो करोड़ रुपए की कथित रिश्वत के मामले में गिरफ्तार SOG के ASP मुकेश कुमार सोनी और कथित दलाल सज्जन सिंह जैन से रिमांड के दौरान पूछताछ जारी है। मंगलवार को एसीबी ने दोनों आरोपियों को परिवादी के सामने बैठाकर कई घंटे तक पूछताछ की। इस दौरान घटनाक्रम को लेकर आरोपियों और परिवादी के बयानों का मिलान किया गया।
एसीबी ने जब्त कार, आरोपियों के संपर्कों और घटनास्थल से जुड़े तथ्यों की भी पड़ताल की। डील में इस्तेमाल बताई जा रही कार को भी जांच के दायरे में लिया गया है।
जांच का दायरा केवल एएसपी और दलाल की पूछताछ तक सीमित नहीं है। एसीबी यह पता लगाने में जुटी है कि दो करोड़ रुपए की मांग और कथित लेन-देन की पूरी कड़ी में कौन-कौन लोग संपर्क में थे। आरोपियों के आपसी संपर्क, परिवादी से मुलाकात, घटनास्थल के हालात और कार के इस्तेमाल से जुड़े तथ्यों को भी खंगाला जा रहा है।
जांच एजेंसी यह भी पता लगाने का प्रयास कर रही है कि कथित डील में आरोपियों के अलावा किसी अन्य व्यक्ति की भूमिका थी या नहीं। उपलब्ध साक्ष्यों और बयानों को आपस में जोड़कर घटनाक्रम की पूरी तस्वीर तैयार की जा रही है।
रिमांड के दौरान एसीबी का फोकस उपलब्ध साक्ष्यों को एक-दूसरे से जोड़ने पर है। परिवादी और आरोपियों के आमने-सामने पूछताछ के अलावा कार, मोबाइल संपर्कों और मुलाकातों से जुड़े तथ्यों की जांच की जा रही है।
दोनों आरोपियों की तीन दिन की रिमांड अवधि पूरी हो चुकी है। बुधवार को उन्हें फिर कोर्ट में पेश किया जाएगा। रिमांड बढ़ाने की मांग की जाती है या नहीं, यह कोर्ट में स्पष्ट होगा। रिमांड बढ़ने पर नए सिरे से पूछताछ की जा सकती है, जबकि रिमांड नहीं बढ़ने पर दोनों को जेल भेजा जा सकता है।
एसीबी के अनुसार, परिवादी निरंजन कुमार मोगरा ने 23 सितंबर को शिकायत दी थी। शिकायत में बताया गया कि उदयपुर नगर निगम के 272 भूखंडों से जुड़े प्रकरण की जांच ASP मुकेश कुमार सोनी कर रहे थे। आरोप है कि मामले में राहत, जब्त दस्तावेज व सामान लौटाने तथा अन्य कार्रवाई से राहत के बदले दो करोड़ रुपए की रिश्वत मांगी गई।
शिकायत के सत्यापन के बाद 26 सितंबर को एसीबी ने कथित दलाल सज्जन सिंह जैन को दो करोड़ रुपए लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। इसके बाद मुकेश सोनी की भूमिका सामने आने पर उन्हें भी गिरफ्तार किया गया। विशेष न्यायालय में एसीबी ने पांच दिन का रिमांड मांगा था, जिस पर 27 सितंबर को तीन दिन का रिमांड दिया गया था। अब दोनों आरोपियों को बुधवार को फिर कोर्ट में पेश किया जाएगा।
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