उदयपुर 2 करोड़ रिश्वतकांड में बड़ा खुलासा: ASP दफ्तर से मिलीं 41 फाइलें, सील-साइट-पट्टों ने खड़े किए सवाल

Udaipur 2 Crore Bribery Case: उदयपुर नगर निगम के बहुचर्चित 272 भूखंड घोटाले में दो करोड़ की रिश्वत मामले ने अब उस पूरे सिंडिकेट की परतें फिर खोल दी हैं, जिसमें यूडीए से नगर निगम तक फाइलों की आवाजाही, भूखंडों के नंबर बदलने और सील-साइन वाले दस्तावेजों के आधार पर पट्टे जारी होने के सवाल खड़े हो रहे हैं। रिश्वत मामले में गिरफ्तार अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (एएसपी) मुकेश कुमार सोनी के कार्यालय से एसीबी को निगम के अलग-अलग 41 भूखंडों की फाइलें मिली हैं। प्रारंभिक पड़ताल में कई ऐसी कड़ियां सामने आई हैं, जिनसे निगम और यूडीए के अधिकारियों-कर्मचारियों के साथ भूमाफिया की संभावित भूमिका संदेह के घेरे में है।