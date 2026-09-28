Patrika Investigation: सरकारी गवाह दंपती को बना डाला आरोपी, ASP और दलाल ने मांगी 2 करोड़ की घूस, जानिए पूरा मामला

उदयपुर। दो करोड़ रुपए की रिश्वत मांगने के मामले में गिरफ्तार एएसपी मुकेश सोनी और दलाल सज्जनसिंह जैन को लेकर परिवादी निरंजन मोगरा ने एसीबी के सामने दिए बयानों में कई गंभीर आरोप लगाए हैं। परिवादी का कहना है कि वर्ष 2022 में निगम के भूखंड प्रकरण में तत्कालीन एएसपी कंवल सिंह तंवर ने उसके बयान और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर उसे सरकारी गवाह बनाया था। बाद में उसी मामले में उसे और उसकी पत्नी हेमलता कांकरिया को आरोपी बनाकर गिरफ्तार कर लिया गया। निरंजन के अनुसार, जमानत पर बाहर आने के बाद एएसपी सोनी ने दलाल सज्जन सिंह के जरिए उस पर लगातार दबाव बनाया। पहले एक करोड़ रुपए मांगे और फिर यह रकम बढ़ाकर दो करोड़ कर दी गई। रकम नहीं देने पर एएसपी ने दूसरे भूखंडों में झूठा फंसाने और चार्जशीट पेश करने की धमकी दी।