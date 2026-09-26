उदयपुर जिले में 2 करोड़ का रिश्वतकांड : एसओजी के एएसपी का दलाल ट्रैप

उदयपुर। एसीबी ने रिश्वत के एक बड़े मामले में कार्रवाई करते हुए एसओजी के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मुकेश कुमार सोनी से जुड़े कथित रिश्वत प्रकरण का खुलासा किया है। एसीबी ने 2 करोड़ रुपए की रिश्वत राशि लेते हुए कथित दलाल सज्जन कुमार को ट्रैप किया। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक यह रकम एक मुकदमे में मदद करने की एवज में मांगे जाने का आरोप है। कार्रवाई के बाद एसीबी की टीम एसओजी के एएसपी मुकेश कुमार सोनी तक पहुंचने के लिए जांच आगे बढ़ा रही है।