उदयपुर में तेज रफ्तार कार ट्रेलर से भिड़ी, 2 मेडिकल स्टूडेंट समेत 3 की मौत, 2 गंभीर घायल

Udaipur Accident: हादसे में बुरी तरह क्षतिग्रस्त कार (फोटो-पत्रिका)
उदयपुर। जिले में शनिवार को तेज रफ्तार कार का भीषण सड़क हादसा हो गया। प्रतापनगर थाना क्षेत्र में देबारी-अंबेरी नेशनल हाईवे पर तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकराई और उछलकर दूसरे लेन में चली गई। वहीं सामने से आ रहे ट्रेलर से भिड़ गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। हादसे में कार सवार दो मेडिकल स्टूडेंट की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं ट्रेलर चालक ने भी अस्पताल में दम तोड़ दिया।
हादसा शनिवार दोपहर करीब 3:30 बजे रामदेवजी मंदिर से लगभग 100 मीटर दूर हुआ। पुलिस के अनुसार कार देबारी की तरफ से अंबेरी की ओर जा रही थी। इसी दौरान कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई। टक्कर के बाद कार उछलकर दूसरी लेन में पहुंच गई, जहां सामने से आ रहे भारी ट्रेलर से उसकी भिड़ंत हो गई।
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उमेश ओझा ने बताया कि कार में सवार चारों युवक-युवतियां उदयपुर के उमरड़ा स्थित पैसिफिक मेडिकल कॉलेज में MBBS की पढ़ाई कर रहे थे। हादसे में ग्वालियर निवासी उदय बंसल और बिलासपुर निवासी रुचिका परिहार की मौत हो गई।
मृतकों में उदय बंसल पुत्र दिलीप बंसल, निवासी मधुवन कॉलोनी, थातीपुर, ग्वालियर (मध्य प्रदेश) और रुचिका परिहार (25) पुत्री रघुनाथ परिहार, निवासी बिलासपुर (छत्तीसगढ़) शामिल हैं। वहीं राजस्थान के ब्यावर निवासी ट्रेलर ड्राइवर अनवर ने अस्पताल में दम तोड़ दिया।
वहीं शशांक सिंह पुत्र लक्ष्मीनारायण, निवासी हरियाणा, गंभीर घायल हुए हैं। उन्हें उपचार के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कार में सवार एक अन्य छात्रा वंशिका गंभीर रूप से घायल है, उसे वेंटिलेटर पर रखा गया है।
हादसे के बाद हाईवे पर अफरा-तफरी मच गई। दुर्घटना के कारण सड़क के दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतार लग गई। सूचना मिलते ही प्रतापनगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। कार की हालत इतनी खराब थी कि उसमें फंसे लोगों को बाहर निकालने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी।
पुलिस और स्थानीय लोगों ने क्षतिग्रस्त कार से शवों और घायलों को बाहर निकाला। गंभीर रूप से घायल दोनों लोगों को तत्काल नजदीकी निजी अस्पताल की इमरजेंसी में पहुंचाया गया।
हादसे के बाद दुर्घटनाग्रस्त कार और ट्रेलर के कारण हाईवे पर यातायात प्रभावित रहा। पुलिस ने क्रेन की मदद से दोनों वाहनों को सड़क से हटवाया। इसके बाद यातायात को सुचारू कराया गया। मृतकों के शवों को मोर्चरी में रखवाया गया है और उनके परिजनों को हादसे की सूचना दे दी गई है।
पुलिस ने हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक जानकारी में कार के अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराने के बाद दूसरी लेन में जाने की बात सामने आई है।
बड़ी खबरेंView All
उदयपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग