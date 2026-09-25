उदयपुर : सीमाएं बदलीं, आरक्षण तय हुआ… अब गांवों की सरकार के लिए दावेदारों की तलाश

पंचायत समिति के साथ जिला परिषद के 47 सदस्य क्षेत्रों का परिसीमन भी गांवों की राजनीति का समीकरण बदल रहा है। कई जिला परिषद क्षेत्रों में एक ही पंचायत समिति की ग्राम पंचायतें शामिल हैं, जबकि कई क्षेत्रों में दो या तीन पंचायत समितियों की ग्राम पंचायतों को जोड़कर नया क्षेत्र बनाया गया है। सायरा के अलग-अलग क्षेत्रों में 11 और 12 ग्राम पंचायतें हैं। सायरा-देवला क्षेत्र में 6 और 9 ग्राम पंचायतें शामिल हैं। गोगुंदा के एक क्षेत्र में 17 ग्राम पंचायतें हैं, जबकि गोगुंदा-देवला क्षेत्र में 5 और 9 ग्राम पंचायतों को जोड़ा गया है। सुलाव के अलग-अलग क्षेत्रों में 4, 12 और 7 ग्राम पंचायतें हैं। सुलाव-कोटड़ा के एक क्षेत्र में 12 और 8 तथा दूसरे में 7 और 2 ग्राम पंचायतों का संयोजन है। ओगणा-झाड़ोल-फलासिया क्षेत्र में क्रमश: 18, 1 और 2 ग्राम पंचायतें शामिल की गई हैं।