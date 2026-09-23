Udaipur: छात्रा की मौत के बाद NCC टीचर पर केस दर्ज, पिता ने लगाए कई गंभीर आरोप

मामले की जानकारी के बाद श्रीपंचमहासभा के तत्वावधान में तैलिक साहू समाज के लोग और परिजन गोवर्धन विलास थाने पहुंचे। जहां समाज के लोगों ने थाने के बाहर एकत्रित होकर गए। उन्होंने थानाधिकारी मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की। वहीं बीएन के प्रेसिडेंट चेतन सिंह चौहान ने मामले से अनभिज्ञता जताई। बता दें कि मीरा चौक मंडफिया निवासी वैभवी राजोरा (19) पुत्री भैरूलाल तेली बीएन कॉलेज में तृतीय वर्ष बीएससी की छात्रा थी। उसकी गोवर्धन विलास क्षेत्र स्थित लेक पेरेडाइज में भरे पानी के खदान में डूबने से मौत हो गई थी।