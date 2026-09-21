उदयपुर : कागजों में दफन माइन क्लोजर पॉलिसी: बंद खदानें बनीं मौत के गड्ढे, सुरक्षा को ताक पर रख पहुंच रहे विदेशी पर्यटक

जिस पैराडाइज खदान में कल छात्रा की मौत हुई, उसे सोशल मीडिया और स्थानीय स्तर पर किसी खूबसूरत टूरिस्ट स्पॉट की तरह प्रचारित किया जा रहा है। यहां रोज सैकड़ों देशी पर्यटक पहुंच रहे हैं। लोकल गाइड विदेशी पर्यटकों को यहां ला रहे हैं। इन्हें यहां आने से रोकने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। हैरान करने वाली बात यह है कि यहां न तो कोई सुरक्षा गार्ड तैनात है, न चेतावनी बोर्ड और न ही कोई मजबूत तारबंदी। जिला प्रशासन और पर्यटन विभाग की अनदेखी के चलते विदेशी सैलानियों की जान भी हर वक्त खतरे में बनी रहती है।