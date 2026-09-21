कक्षा में शिक्षक ही कम तो कैसे बनेंगे नम्बर-1

विद्यार्थियों की उपस्थिति को रैंकिंग में 25 प्रतिशत वेटेज दिया गया है। शिक्षकों का कहना है कि बच्चों का नियमित स्कूल आना शिक्षा व्यवस्था की पहली जरूरत है, लेकिन इसके बाद कक्षा में पर्याप्त शिक्षक होना भी जरूरी है। यदि किसी स्कूल में पद रिक्त हैं और एक शिक्षक को एक साथ कई कक्षाओं या विषयों का भार संभालना पड़ रहा है तो केवल उपस्थिति के आंकड़े से शिक्षण व्यवस्था की पूरी तस्वीर सामने नहीं आ सकती। शिक्षकों के अनुसार रैंकिंग में स्वीकृत पदों के मुकाबले कार्यरत शिक्षकों की संख्या और शिक्षक-विद्यार्थी अनुपात को भी महत्वपूर्ण मानक बनाया जाना चाहिए। इससे यह पता चल सकेगा कि जिस स्कूल में बच्चों की उपस्थिति अच्छी है, वहां उन्हें पढ़ाने के लिए पर्याप्त शिक्षक भी उपलब्ध हैं या नहीं।