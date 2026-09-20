उदयपुर : 50 वर्षों की स्वर्णिम यात्रा: फतहसागर के टापू से अंतरिक्ष के रहस्यों को टटोल रही उदयपुर सौर वेधशाला

पारंपरिक तौर पर ऑप्टिकल और एच-अल्फा प्रेक्षणों से शुरू हुई इस यात्रा में अब रेडियो तरंगों के जरिए अध्ययन भी शामिल हो चुका है। अक्टूबर 2018 से यहां कैलिस्टो रेडियो वेधशाला सक्रिय है, जो सौर विस्फोट और प्लाज्मा प्रक्रियाओं को समझने में मदद करती है। उदयपुर सोलर ऑब्जर्वेटरी में स्थापित मल्टी-एप्लीकेशन सोलर टेलिस्कोप (मास्ट) सूर्य के उच्च विभेदन अध्ययन के लिए देश की प्रमुख सौर दूरबीनों में से एक है। 50 सेंटीमीटर व्यास वाली यह दूरबीन सूर्य की सतह और उसके वायुमंडल की सूक्ष्म संरचनाओं तथा चुंबकीय क्षेत्रों का अध्ययन करती है। यह भारत की सबसे बड़ी और आधुनिक सौर दूरबीन सुविधा है। इसके अलावा गॉन्ग जैसी अत्याधुनिक सुविधाएं आंतरिक संरचना और चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन कर रही हैं।