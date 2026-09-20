उदयपुर मेयर चुनाव में नया मोड़: वोटिंग से पहले बीजेपी-कांग्रेस में मची खलबली, क्या बदल जाएगा समीकरण?

बता दें कि बोराणा ने बीजेपी के अधिकृत प्रत्याशी के खिलाफ चुनाव जीता था। वहीं, वार्ड-61 की निर्दलीय इंदिरा डांगी, वार्ड-60 से निर्दलीय जीतीं खुशबू मेहता और वार्ड-32 के माकपा पार्षद राजेंद्र वसीटा से भी दोनों दलों की ओर से संपर्क किए जाने की चर्चा है। बाड़ाबंदी में रखे गए पार्षदों को सोमवार को मतदान से पहले एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल पर एक साथ ले जाने की भी योजना है। इसके बाद सभी पार्षदों को मतदान स्थल पर लाया जाएगा। महापौर चुनाव के ठीक पहले यह कदम पार्षदों को एकजुट रखने और मतदान तक साथ रखने की रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है।