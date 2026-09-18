उदयपुर : 1500 साल पुराना अडिंदा पार्श्वनाथ अतिशय क्षेत्र, जहां आस्था के साथ दिखती है अनूठी वास्तुकला

उदयपुर. राजस्थान के अडिंदा पार्श्वनाथ अतिशय क्षेत्र में आस्था, प्राचीनता और अनूठी वास्तुकला का संगम देखने को मिलता है। तालाब के किनारे स्थित यह जैन तीर्थ करीब 1500 वर्ष प्राचीन दक्षिणमुखी मूलनायक भगवान पार्श्वनाथ की प्रतिमा के लिए प्रसिद्ध है। मंदिर परिसर में प्राचीन रचनाओं के साथ भव्य पर्वत, गुफाएं, सरोवर और विशाल प्रतिमाएं श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र हैं। क्षेत्र में मूलनायक मंदिर सहित कुल छह मंदिर और 125 प्रतिष्ठित प्रतिमाएं विराजमान हैं।