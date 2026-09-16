Udaipur Mayor Election: पारस सिंघवी का उदयपुर मेयर बनना तय! नामांकन भरते ही रो पड़े; कांग्रेस की पूनम कुंवर से मुकाबला

Udaipur Mayor Election News: उदयपुर नगर निगम के महापौर पद को लेकर भाजपा में चल रही खींचतान के बीच आखिरकार पारस सिंघवी के नाम पर सहमति बन गई। पार्टी ने सिंघवी को महापौर पद का प्रत्याशी बनाया है। बुधवार दोपहर सिंघवी ने समर्थकों और पार्टी नेताओं के साथ नगर निगम पहुंचकर नामांकन दाखिल किया। नामांकन के दौरान वे भावुक नजर आए। सिंघवी के साथ भाजपा शहर जिलाध्यक्ष गजपाल सिंह राठौड़, राज्यसभा सांसद चुन्नीलाल गरासिया, पूर्व महापौर जीएस टांक, रजनी डांगी, चंद्रसिंह कोठारी और पूर्व सभापति युधिष्ठिर कुमावत सहित कई नेता मौजूद रहे। पार्षद पंकज बोराणा सिंघवी के प्रस्तावक बने।