16 सितंबर 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

जयपुर

Rajasthan Election 2026 : पंचायती राज चुनाव में भी उठेगा UGC Rollback का मुद्दा, जानें शहरी निकाय में क्या रहा असर?    

राजस्थान निकाय चुनाव में दिखा यूजीसी रोलबैक का बड़ा असर। 1.09 लाख नोटा वोट और 31% निर्दलीय वोटों के बाद अब पंचायती राज चुनाव में भी उठेगा मुद्दा। पढ़ें रिपोर्ट।
3 min read
Google source verification

जयपुर

image

Nakul Devarshi

Sep 16, 2026

जयपुर के एक वार्ड में लगी नोटा की टेबल- फोटो पत्रिका

राजस्थान में हाल ही में संपन्न हुए नगर निकाय चुनाव 2026 के नतीजों ने प्रदेश की सियासत में एक बड़ी हलचल मचा दी है।
चुनाव नतीजों को देखकर एक पक्ष की ओर से दावा किया जा रहा है कि आमतौर पर स्थानीय नालियों, सड़कों, स्ट्रीट लाइट और पानी जैसे बुनियादी मुद्दों पर लड़े जाने वाले इन चुनावों में इस बार राष्ट्रीय स्तर का 'यूजीसी रोलबैक' (UGC Rollback) मुद्दा पूरी तरह प्रभावी रहा है। दरअसल, जारी चुनाव परिणामों में जहां लगभग 1,09,523 वोट सीधे नोटा (NOTA) को मिले, वहीं 31 प्रतिशत वोट शेयर जीतकर निर्दलीयों ने दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों बीजेपी और कांग्रेस का गणित पूरी तरह बिगाड़ दिया है।

इस सफलता से उत्साहित राष्ट्रीय आमजन मोर्चा और श्री राजपूत करणी सेना ने साफ चेतावनी दी है कि यदि केंद्र सरकार ने यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन को लेकर अपना रुख साफ नहीं किया, तो आगामी पंचायती राज चुनाव 2026 में भी यह विरोध इसी तीव्रता से जारी रहेगा।

राष्ट्रीय आमजन मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक विजय कौशिक, श्री राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना, सतीश तिवारी, वीरेंद्र सिंह राठौड़ और राम सिंह शेखावत समेत कई सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि जयपुर में एक मंच पर आए। नेताओं ने कहा कि निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को करीब 35 प्रतिशत, कांग्रेस को 34 प्रतिशत और निर्दलीयों को रिकॉर्ड 31 प्रतिशत वोट मिले हैं। इसके साथ ही 1.09 लाख से अधिक मतदाताओं का नोटा का बटन दबाना स्पष्ट रूप से पारंपरिक राजनीतिक दलों और सरकार की नीतियों के खिलाफ जनता के गहरे असंतोष का प्रमाण है।

क्या वाकई चुनाव नतीजों पर दिखा असर?

राजनीतिक जानकारों की मानें तो राजस्थान की 309 नगर निकायों के परिणामों में यूजीसी रोलबैक समर्थित प्रत्याशियों और नोटा अपील का असर आंकड़ों में नजर आता है। राज्य के 309 में से 145 निकायों में त्रिशंकु स्थिति बनी है, जहां अब बोर्ड बनाने की चाबी इन्हीं निर्दलीय पार्षदों के पास है। मकराना नगर परिषद में निर्दलीयों ने 60 में से 36 वार्ड जीतकर अकेले दम पर स्पष्ट बहुमत हासिल किया।

जयपुर के झोटवाड़ा और विद्याधर नगर जैसे राजपूत बहुल विधानसभा क्षेत्रों के साथ-साथ बीकानेर संभाग में बीजेपी को तगड़ा झटका लगा, जिसे पारंपरिक रूप से उसका कोर वोटर माना जाता था। राजस्थान में एक लाख से ज्यादा नोटा वोट गिरना यह दर्शाता है कि आम जनता और युवा दोनों पार्टियों के विकल्पों से असंतुष्ट थे।

अब पंचायती राज चुनाव में भी आंदोलन की तैयारी

करणी सेना के अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना और राष्ट्रीय आमजन मोर्चा के नेताओं ने स्पष्ट किया है कि नगर निकाय चुनावों के नतीजे केवल एक शुरुआत हैं और असली परीक्षा आने वाले पंचायती राज चुनावों में होगी। ग्रामीण अंचल में पंचायत समिति सदस्यों, जिला परिषद सदस्यों और सरपंच पदों के लिए होने वाले आगामी चुनावों में भी यूजीसी रोलबैक का मुद्दा पूरी मजबूती से उठाया जाएगा। संगठनों ने कहा है कि जब तक केंद्र सरकार इस नीति पर पुनर्विचार नहीं करती या अपना रुख स्पष्ट नहीं करती, तब तक गांव-ढाणी तक यह आंदोलन चलाया जाएगा और निर्दलीय उम्मीदवारों को मैदान में उतारकर राष्ट्रीय दलों को चुनौती दी जाएगी।

निकाय चुनाव : कैसे बना 'यूजीसी रोलबैक' सबसे बड़ा मुद्दा?

निकाय चुनाव प्रचार के दौरान सवर्ण समाज और युवा संगठनों ने 'यूजीसी रोलबैक' को लेकर एक बड़ा जन-जागरण अभियान चलाया था, जिसने कई शहरी इलाकों में मतदान के रुझान को प्रभावित किया।

करणी सेना और आमजन मोर्चा ने चुनाव से पहले शर्त रखी थी कि वे केवल उन्हीं प्रत्याशियों का समर्थन करेंगे जो यूजीसी रोलबैक के समर्थन में लिखित हलफनामा देंगे। जयपुर समेत विभिन्न जिलों में 50 से ज्यादा निर्दलीय प्रत्याशियों ने यह लिखित वादा किया था।

प्रमुख दलों के प्रति नाराजगी जाहिर करने के लिए युवाओं और सवर्ण मतदाताओं से भारी संख्या में नोटा (NOTA) का इस्तेमाल करने का आह्वान किया गया था। राजपूत और सवर्ण बहुल क्षेत्रों में इस मुद्दे को लेकर विरोध रैलियां और यात्राएं निकाली गईं, जिसका सीधा नुकसान स्थापित पार्टियों के वोट बैंक को पहुंचा।

Fact Check : राजस्थान में पंचायती राज चुनाव की ‘आरक्षण लॉटरी’ की नई तारीखें घोषित! जानें क्या है वायरल लेटर का असल सच?

ये भी पढ़ें
Rajasthan Panchayat Chunav Update

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

राजस्थान पंचायत चुनाव 2026

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

16 Sept 2026 03:47 pm

Published on:

16 Sept 2026 03:47 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Rajasthan Election 2026 : पंचायती राज चुनाव में भी उठेगा UGC Rollback का मुद्दा, जानें शहरी निकाय में क्या रहा असर?    

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

राजस्थान पंचायत चुनाव 2026

बहुध्रुवीय विश्व में भारत की कूटनीतिक सफलता का डंका

brics
ओपिनियन

शिक्षकों के लिए ‘Tr’: छोटा उपसर्ग, बड़ी जिम्मेदारी

teacher
ओपिनियन

संपादकीय: ‘जमीन’ की मजबूती भी हो आसमान में सुरक्षा के लिए

immigration
ओपिनियन

RPSC: इंतज़ार ख़त्म, एसआइ बनने की रेस में अब 4019 चेहरे, साक्षात्कार के लिए रास्ता साफ

RPSC PATRIKA PHOTO
जयपुर

Rajasthan Mayor Nominations: भीलवाड़ा में BJP की जसवंत कंवर का महापौर बनना तय, भरतपुर में निर्दलीय तय करेंगे किसका बनेगा बोर्ड

Jaswant Kanwar
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.