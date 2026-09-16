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Rajasthan Mayor Nominations Live: अजमेर में BJP की अनामिका ने भरा पर्चा, बीकानेर में मेयर पद को लेकर कांग्रेस में बगावत

राजस्थान के शहरों की सरकार का चेहरा तय करने की कवायद तेज हो गई है। प्रदेश की 305 निकायों में मेयर, सभापति और अध्यक्ष पद के लिए नामांकन का आज दूसरा और आखिरी दिन है। ऐसे में सुबह से ही बीजेपी और कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशीयों की ओर से नामांकन दाखिल करने का सिलसिला जारी है।
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जयपुर

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Anil Prajapat

Sep 16, 2026

Bharatpur Nagar Nigam Mayor Election

भरतपुर नगर निगम में भाजपा की ओर से अनुराधा सिंह एवं प्रेमपाल ने भरा नामांकन। फोटो: पत्रिका

जयपुर। राजस्थान के शहरों की सरकार का चेहरा तय करने की कवायद तेज हो गई है। प्रदेश की 305 निकायों में मेयर, सभापति और अध्यक्ष पद के लिए नामांकन का आज दूसरा और आखिरी दिन है। ऐसे में सुबह से ही बीजेपी और कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशीयों की ओर से नामांकन दाखिल करने का सिलसिला जारी है। बुधवार दोपहर 3 बजे तक प्रत्याशी अपना पर्चा दाखिल कर सकेंगे।

बता दें कि पहले दिन 19 निकायों में 29 नामांकन भरे गए। नामांकन पत्रों की संवीक्षा 17 सितंबर को सुबह 11 बजे होगी। वहीं, 18 सितंबर को दोपहर 3 बजे तक उम्मीदवारी वापस ली जा सकेगी। इसके बाद मेयर चुनाव की तस्वीर और स्पष्ट होगी। अध्यक्ष के लिए मतदान 21 सितंबर और उपाध्यक्ष के चुनाव 22 सितंबर को होगा।

Baran Municipal Council Nominations Live: भाजपा से निलेश और कांग्रेस से मीनाक्षी ने भरा पर्चा

बारां नगर परिषद में सभापति पद के लिए भाजपा की निलेश जैन और कांग्रेस की मीनाक्षी भारद्वाज ने नामांकन दाखिल किया है। वहीं, आम आदमी पार्टी की ओर से शीतल ने पर्चा भरा है। बारां नगर परिषद के कुल 60 वार्डों में से AAP के 31 पार्षद जीते हैं। इस तरह AAP को स्पष्ट बहुमत मिला है। कांग्रेस के 18, भाजपा के 9 और 2 निर्दलीय पार्षद भी चुनाव जीते हैं।

Alwar Mayor Nominations Live: बीजेपी की सुमनलता अग्रवाल ने भरा नामांकन

अलवर नगर निगम में मेयर पद के लिए बीजेपी की सुमनलता अग्रवाल ने नामांकन दाखिल किया। सुमनलता अग्रवाल पूर्व नगर परिषद सभापति अजय अग्रवाल की पत्नी हैं। इस दौरान चुनाव प्रभारी रामचरण बोहरा, जिलाध्यक्ष अशोक गुप्ता, वन मंत्री संजय शर्मा सहित पार्टी के कई नेता मौजूद रहे।

Etawah Municipality chairman Nominations: कांग्रेस से निकिता और भाजपा की निर्मला ने नामांकन दाखिल किया

कोटा जिले की इटावा नगरपालिका में अध्यक्ष पद के लिए भाजपा की निर्मला नागर ने नामांकन दाखिल किया है। वहीं, कांग्रेस की ओर से निकिता पारेता ने नामांकन भरा है। दोनों ने निर्वाचन अधिकारी दामोदर सिंह को अपने आवेदन सौंपे।

Udaipur Mayor Nominations Live: कांग्रेस की मेयर प्रत्याशी होंगी किरण गढ़वाल

उदयपुर नगर निगम में मेयर पद के लिए आखिरकार बीजेपी ने पारस सिंघवी के नाम पर मुहर लगा दी है। बता दें कि पारस सिंघवी वर्तमान में शहर महामंत्री है। वे पिछले बोर्ड में डिप्टी मेयर थे। भाजपा में मेयर पद के प्रत्याशी पारस सिंघवी नामांकन भरने पहुंचे तो भावुक हो गए। वहीं, कांग्रेस की ओर से पूनम कुंवर ने मेयर के लिए पर्चा दाखिल किया।

Pali Mayor Nominations Live: कांग्रेस की मेयर प्रत्याशी होंगी किरण गढ़वाल

पाली नगर निगम में मेयर पद के लिए भाजपा ने नमीता बुबकिया को प्रत्याशी बनाया है। वहीं, भाजपा से बागी हुई कुसुम सोनी ने भी नामांकन भरा है। इसके अलावा कांग्रेस की ओर से सुमित्रा जैन और राजबाला हिंगड़ ने मेयर पद के लिए पर्चा भरा है।

Ajmer Mayor Nominations Live: कांग्रेस की मेयर प्रत्याशी होंगी किरण गढ़वाल

अजमेर नगर निगम में मेयर पद के लिए कांग्रेस ने उम्मीदवार का एलान कर दिया है। कांग्रेस ने किरण गढ़वाल मेयर प्रत्याशी बनाया है। शहर कांग्रेस अध्यक्ष राजकुमार जयपाल खुद किरण गढ़वाल को नामांकन दाखिल कराने के लिए नगर निगम लेकर पहुंचे। नामांकन से पहले किरण गढ़वाल ने गणेशजी के दर्शन कर धोक लगाई।

Ajmer Mayor Election: अजमेर में अनामिका शर्मा होंगी भाजपा की मेयर प्रत्याशी

अजमेर में नगर निगम के 80 वार्डों के नतीजे सामने आने के बाद अब मेयर की कुर्सी को लेकर सियासी हलचल तेज है। भाजपा ने अनामिका शर्मा को मेयर पद का उम्मीदवार घोषित किया है। अनामिका ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया। लेकिन, अभी तक कांग्रेस ने मेयर पद के लिए उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है। फिलहाल, रश्मि शर्मा व रश्मि हिंगोरानी के नाम पर चर्चा चल रही है।

बीकानेर में मेयर पद को लेकर कांग्रेस में बगावत

बीकानेर नगर निगम में मेयर पद को लेकर कांग्रेस के भीतर सियासी खींचतान खुलकर सामने आ गई है। कांग्रेस की ओर से अनिल कल्ला को मेयर पद का प्रत्याशी बनाए जाने के बाद अब पार्टी के ही विजयी पार्षद नवरतन डागा ने नामांकन दाखिल कर मुकाबले को दिलचस्प बना दिया है। अनिल कल्ला के नामांकन से पहले नवरतन डागा नामांकन दाखिल करने पहुंचे। इस दौरान डागा ने साफ कहा कि वह कांग्रेस की तरफ से ही मेयर पद का चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने इसे परिवारवाद के खिलाफ जंग बताते हुए पार्टी नेतृत्व पर सवाल भी उठाए। डागा ने कहा कि “यह जंग परिवारवाद के खिलाफ है। आखिर कब तक कांग्रेस का कार्यकर्ता इसे सहन करेगा?” उनके इस बयान के बाद बीकानेर कांग्रेस में अंदरूनी खींचतान खुलकर सामने आ गई है। कांग्रेस ने मेयर पद के लिए अनिल कल्ला को अपना अधिकृत प्रत्याशी बनाया है। वहीं, अब नवरतन डागा के नामांकन दाखिल करने से चुनाव में कांग्रेस के दो चेहरे आमने-सामने दिखाई दे रहे हैं।

चूरू नगर परिषद: भाजपा के विनय कुमार गोयनका ने भरा पर्चा

चूरू नगर परिषद सभापति पद के लिए भाजपा के विनय कुमार गोयनका ने नामांकन दाखिल किया है। इस दौरान विधायक हरलाल सहारण, वार्ड 19 के पार्षद नरेंद्र सैनी सहित कई पार्षद मौजूद रहे।

फतेहपुर नगरपालिका: घनश्याम तिवाड़ी की बहन अंजू भिंडा ने भरा पर्चा

सीकर जिले की फतेहपुर नगरपालिका से राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवाड़ी की बहन अंजू भिंडा ने अध्यक्ष पद के लिए नामां​कन दाखिल किया। बता दें कि अंजू भिंडा निर्दलीय चुनाव जीता था। अब उन्होंने भाजपा की ओर से नामांकन दाखिल किया है।

पोकरण नगरपालिका: कांग्रेस की कल्पना रंगा व भाजपा की शोभा व्यास ने भरा नामांकन

पोकरण नगरपालिका अध्यक्ष के लिए नामांकन का आज अंतिम दिन, कांग्रेस से कल्पना रंगा व भाजपा से शोभा व्यास ने नामांकन करवाया जमा

जैसलमेर: भाजपा के विजय डांगरा ने भरा नामांकन

जैसलमेर में सभापति की कुर्सी पर भाजपा का दावा मजबूत माना जा रहा है, पार्षदों के साथ विजय डांगरा ने भरा नामांकन, नवनिर्वाचित पार्षदों के साथ पहुंचे डांगरा, वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में दाखिल किया नामांकन

भीलवाड़ा: महापौर और पालिकाध्यक्षों के नामों पर लगी मुहर, अब जीत का इंतजार

भीलवाड़ा नगर निगम के साथ ही दस नगर पालिकाओं में महापौर व अध्यक्षों के नाम के पत्ते खुल गए है। भाजपा व कांग्रेस ने जयपुर में आलाकमान से मिली हरी झंडी के बाद प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी है। सभी प्रत्याशी दोपहर एक बजे तक नामांकन पत्र पेश कर देंगे। भीलवाड़ा नगर निगम में भाजपा ने महिला वर्ग में बड़ी जीत के साथ आई जसवंत कंवर को प्रत्याशी बनाया है।

भरतपुर से निर्दलीय विचित्रा सिंह ने मेयर पद के लिए किया नामांकन

भरतपुर नगर निगम में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मेयर पद के लिए विचित्रा सिंह ने नामांकन भरा। इस दौरान उनके साथ पति पूर्व सभापति एवं मेयर शिव सिंह भोट, शहर कांग्रेस शहर अध्यक्ष दयाचंद पचौरी, योगेंद्र सिंह ठाकुर, संजय शुक्ला सहित अन्य कांग्रेस पदाधिकारी मौजूद रहे। वहीं, भारतीय जनता पार्टी की ओर से अनुराधा सिंह एवं प्रेमपाल ने नामांकन भरा। भाजपा की ओर से अनुराधा सिंह मेयर की रेस में सबसे आगे बताई जा रही है।

अजमेर: भाजपा से अनामिका शर्मा मेयर प्रत्याशी

अजमेर मेयर पद को लेकर भाजपा तैयारी में जुट गई है। वार्ड 3 की प्रत्याशी अनामिका शर्मा प्रत्याशी घोषित किया हैं। इसको लेकर लगभग सहमति बन चुकी है। जिलाध्यक्ष रमेश सोनी के साथ नामांकन के लिए पहुंची।

पाली: कांग्रेस की दो पार्षदों ने महापौर के लिए भरा पर्चा

पाली निगम में कांग्रेस से विजेता राजबाला हिंगड़ महापौर पद का नामांकन भरने के लिए पहुंची। वहीं, कांग्रेस की ही प्रत्याशी सुमित्रा जैन भी कांग्रेस से जीते पार्षद भंवर राव और निर्दलीय जीते नजमा शहजाद शेख के साथ नामांकन भरने के लिए पहुंची। खास बात ये रही कि कांग्रेस की दोनों ही पार्षदों ने महापौर के लिए पर्चा दाखिल किया है।

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Updated on:

16 Sept 2026 02:27 pm

Published on:

16 Sept 2026 12:52 pm

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