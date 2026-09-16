RPSC: इंतज़ार ख़त्म, एसआइ बनने की रेस में अब 4019 चेहरे, साक्षात्कार के लिए रास्ता साफ

आयोग सचिव ने बताया कि उप निरीक्षक/प्लाटून कमांडर संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा-2021 की लिखित परीक्षा का परिणाम 19 जून 2026 को जारी किया गया था। इसके बाद महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर के कार्यालय की ओर से 3 से 13 अगस्त 2026 तक अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता परीक्षा आयोजित की गई।