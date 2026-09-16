जयपुर-जोधपुर-कोटा निगम और सुकेत पालिका में पुनर्मतदान संपन्न, 17 को मतगणना; 25 को महापौर-अध्यक्ष चुनाव संभव

कोटा उत्तर के पूर्व विधायक वार्ड 87 में ही रहते हैं। भाजपा के तमाम नेता यहां सुबह से डटे हुए थे, वहीं कांग्रेस के भी नेता यहां सुबह से डेरा डाले हुए थे, लेकिन पूर्व विधायक ने दूरी बनाए रखी। यह सियासी गलियारों में चर्चा का विषय रही। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया ‘भाजपा से कांग्रेस में आने के कारण पुराने रिश्ते निभा रहे हैं।’ इस बारे में कांग्रेस जिलाध्यक्ष राखी गौतम ने कहा, हम सभी पूरी ताकत से यहां लगे हुए थे, बड़े नेता क्यों नहीं आए, वही बता सकते हैं।