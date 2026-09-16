अलवर मेयर चुनाव: BJP की सुमनलता और कांग्रेस की कमलेश शर्मा आमने-सामने, निर्दलीय ने पर्चा भर बढ़ाया सियासी पारा

साल 2019 में भाजपा प्रत्याशी अलवर नगर परिषद का सभापति बनने से रह गए थे। उस समय भाजपा के पास 27 सीटें थीं, जबकि कांग्रेस के पास केवल 19 सीटें थीं। इसके बावजूद कांग्रेस सभापति का चुनाव जीतने में सफल रही थी। इस बार भी दोनों प्रमुख दलों के बीच सीटों का अंतर बहुत ज्यादा नहीं है। भाजपा की एक सीट बढ़ी है, जबकि कांग्रेस 19 से बढ़कर 23 सीटों पर पहुंची है।