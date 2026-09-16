Alwar: अलवर में ट्रिपल मर्डर का खुलासा, 5 आरोपी गिरफ्तार

अलवर पुलिस के अनुसार घटना के बाद आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दी गई और करीब 48 घंटे में पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। कार्रवाई में अरावली विहार थाना पुलिस के साथ अन्य पुलिस टीमों और साइबर सेल की भूमिका रही। पुलिस ने युवाओं से अपील की है कि वे आवेश में आकर कानून अपने हाथ में नहीं लें। पुलिस के अनुसार ऐसी घटनाओं से युवाओं के साथ उनके परिवारों का भविष्य भी संकट में पड़ सकता है।