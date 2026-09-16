16 सितंबर 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

अलवर

Alwar: अलवर में ट्रिपल मर्डर का खुलासा, 5 आरोपी गिरफ्तार

अलवर के अरावली विहार में ट्रिपल मर्डर का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पांच आरोपी गिरफ्तार और एक नाबालिग निरुद्ध किया गया।
2 min read
Google source verification

अलवर

image

Rajendra Banjara

Sep 16, 2026

alwar triple murder case

गिरफ्तार आरोपी (फोटो - पत्रिका)

अलवर के अरावली विहार थाना क्षेत्र में तीन युवकों की हत्या के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने मामले में पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक नाबालिग को निरुद्ध किया गया है। पुलिस के अनुसार पूछताछ में हत्या की योजना बनाकर वारदात करने की बात सामने आई है।

कार से टक्कर मारकर बाइक सवारों को गिराया

दरअसल 12 सितंबर की रात करीब 9:30 से 10 बजे के बीच परिवादी का बेटा अपने दो दोस्तों के साथ मोटरसाइकिल से लक्ष्मीनगर काली मोरी नाले के पास जा रहा था। इसी दौरान वहां कुछ युवक पहले से मौजूद थे। आरोप है कि आरोपियों ने जान से मारने की नीयत से स्विफ्ट कार से पीछे से मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी।

कार की टक्कर से तीनों युवक नीचे गिर गए। इसके बाद आरोपियों ने उन पर सरियों, डंडों, धारदार हथियारों और पत्थरों से हमला करना शुरू कर दिया। पुलिस के अनुसार हमले में तीनों युवकों की मौत हो गई। पुलिस का कहना है कि आरोपियों की मृतकों से पहले से रंजिश थी और इसी के चलते वारदात की योजना बनाई गई थी। पुलिस ने इस मामले में विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई।


सीसीटीवी फुटेज और साइबर टीम की मदद ली

घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने जिला स्तर पर कई टीमें गठित कीं। टीमों ने घटनास्थल और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली। इसके साथ ही साइबर सेल की मदद से तकनीकी साक्ष्य जुटाए गए। पुलिस ने मुखबिर तंत्र के जरिए भी आरोपियों के बारे में जानकारी जुटाई।

पुलिस के अनुसार संदिग्ध ठिकानों पर लगातार दबिश दी गई। इसके बाद मुख्य आरोपी सचिन मीणा और उसके साथियों सागर मीणा, अमित उर्फ पल्टा, महेश सैनी और तन्मय उर्फ टन्नू को गिरफ्तार किया गया। एक विधि से संघर्षरत बालक को भी निरुद्ध किया गया है।

पूछताछ में सामने आई वारदात की जानकारी

पुलिस के मुताबिक आरोपियों से पूछताछ में उन्होंने एक स्विफ्ट कार और दो मोटरसाइकिलों से पीछा करने के बाद तीनों युवकों पर हमला करने की बात स्वीकार की है। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार करने के साथ ही मामले में आगे की जांच जारी रखी है। पुलिस टीम आरोपियों से पूछताछ कर वारदात से जुड़े अन्य तथ्यों की जानकारी जुटा रही है।

अलवर पुलिस के अनुसार घटना के बाद आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दी गई और करीब 48 घंटे में पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। कार्रवाई में अरावली विहार थाना पुलिस के साथ अन्य पुलिस टीमों और साइबर सेल की भूमिका रही। पुलिस ने युवाओं से अपील की है कि वे आवेश में आकर कानून अपने हाथ में नहीं लें। पुलिस के अनुसार ऐसी घटनाओं से युवाओं के साथ उनके परिवारों का भविष्य भी संकट में पड़ सकता है।

Neemrana: नीमराणा में पुलिस हिरासत पर बवाल, थाने में देर रात तक धरना; विधायक भी बैठे

ये भी पढ़ें
neemrana lalit yadav

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

16 Sept 2026 05:22 pm

Published on:

16 Sept 2026 05:22 pm

Hindi News / Rajasthan / Alwar / Alwar: अलवर में ट्रिपल मर्डर का खुलासा, 5 आरोपी गिरफ्तार

बड़ी खबरें

View All

अलवर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

अलवर मेयर चुनाव: BJP की सुमनलता और कांग्रेस की कमलेश शर्मा आमने-सामने, निर्दलीय ने पर्चा भर बढ़ाया सियासी पारा

alwar mayor poll
अलवर

Alwar: टहला में चोरी; कमरे का ताला तोड़कर एक लाख रुपए और सोने-चांदी के जेवर पार

alwar tehla house theft
अलवर

Neemrana: नीमराणा में पुलिस हिरासत पर बवाल, थाने में देर रात तक धरना; विधायक भी बैठे

neemrana lalit yadav
अलवर

Alwar: अलवर नगर निगम में BJP से सुमनलता अग्रवाल बन सकती हैं मेयर प्रत्याशी, 21 सितंबर को चुनाव

bjp sumanlata agarwal
अलवर

राजस्थान में यहां बोर्ड गठन से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका, सभापति पद के दावेदार ने थामा BJP का दामन

Congress V/S BJP
अलवर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.