Jhunjhunu Nikay Chunav Result: मां, बेटा और बहू तीनों बने पार्षद, निर्दलीयों के दबदबे से BJP-कांग्रेस के उड़े होश

इस चुनाव की सबसे दिलचस्प तस्वीर निर्दलीयों की जीत है। 203 वार्डों में निर्दलीय प्रत्याशियों की जीत ने भाजपा और कांग्रेस दोनों के लिए स्थानीय सत्ता का गणित उलझा दिया है। पिलानी में तो तस्वीर पूरी तरह अलग रही। यहां 35 वार्डों में भाजपा के केवल तीन और कांग्रेस के दो प्रत्याशी जीत पाए, जबकि 30 निर्दलीय पार्षद चुने गए। पड़ोसी विद्याविहार में भी 25 में से 21 सीटें निर्दलीयों के खाते में गईं और कांग्रेस का खाता तक नहीं खुला। चिड़ावा में 22, मंड्रेला में 11, डूंडलोद में 10, खेतड़ी में 13, सूरजगढ़ में 11 और सिंघाना में 13 निर्दलीय जीतकर आए हैं। ऐसे में इन निकायों में अध्यक्ष के चुनाव के समय निर्दलीय पार्षद निर्णायक भूमिका में रहेंगे।