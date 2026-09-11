Rajasthan Nikay Chunav Phase 2: झुंझुनूं में वोटिंग के बीच प्रत्याशी पर हमला, जयपुर में भिड़े समर्थक

उधर, झुंझुनूं जिले के चिड़ावा नगर पालिका क्षेत्र के वार्ड 28 में मतदान से पहले एक निर्दलीय प्रत्याशी पर कथित हमला करने का मामला सामने आया है। प्रत्याशी अशोक शर्मा ने आरोप लगाया कि मोटरसाइकिल पर सवार होकर आए तीन लोगों ने उन पर हमला कर दिया। हमले में उनके सिर पर चोट लगी। घटना के बाद इलाके में माहौल गरमा गया। प्रत्याशी ने मामले को लेकर आरोप लगाए हैं। पुलिस पूरे घटनाक्रम की जानकारी जुटा रही है और आरोपों की जांच की जा रही है।