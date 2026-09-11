राजस्थान निकाय चुनाव: BJP-कांग्रेस में बाड़ेबंदी की होड़, हजारों प्रत्याशी रिसॉर्ट्स में; निर्दलीयों पर क्यों टिका गणित?

भाजपा ने अपने प्रत्याशियों को पटौदी रोड स्थित एक रिसॉर्ट में भेजा गया है। शाम तक करीब 40 प्रत्याशी एकत्रित हो चुके थे। एक पूर्व पूर्व चेयरमैन ने दावा किया कि 57 प्रत्याशियों को एक साथ रखा है। निर्दलीय को भी लेकर गए हैं। कांग्रेस की ओर से प्रत्याशियों को संभालने की जिम्मेदारी पूर्व विधायक संदीप यादव ने संभाली हुई है। यादव ने बताया कि 42 प्रत्याशी सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिए हैं। पांच निर्दलीय भी साथ हैं और सात निर्दलीय से संपर्क किया जा रहा है, उनको भी साथ लेकर जाएंगे।