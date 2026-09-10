Jaipur Airport: रनवे छूकर फिर उड़ा विमान, 20 मिनट तक हवा में अटकी रही यात्रियों की सांसें

जयपुर। जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर गुरुवार दोपहर उस समय यात्रियों की सांसें अटक गईं, जब उदयपुर से जयपुर पहुंची इंडिगो की फ्लाइट रनवे पर टचडाउन के बाद दोबारा हवा में उठ गई। पायलट ने लैंडिंग को अबॉर्ट करते हुए विमान का गो-अराउंड कराया। इसके बाद विमान करीब 20 मिनट तक अतिरिक्त चक्कर लगाने के बाद दोबारा लैंडिंग के लिए आया और दोपहर 1:02 बजे सुरक्षित रूप से रनवे पर उतरा। विमान में 39 यात्री और चार क्रू सदस्य सवार थे।