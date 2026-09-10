Delhi-Mumbai Expressway : मुकुंदरा के दोनों टनल में यातायात शुरू, वाहन चालकों को बड़ी राहत, NHAI नहीं वसूलेगा टोल

नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एनएचएआइ) ने गुरुवार सुबह करीब 8 बजे (दिल्ली से मुम्बई) ट्यूब-1 को यातायात के लिए खोल दिया गया, जबकि टनल टू (मुम्बई से दिल्ली) में पहले से ही यातायात संचालित किया जा रहा है। अब दोनों ट्यूब में यातायात शुरू होने से वाहन चालकों को एक्सप्रेस-वे छोड़कर दरा की ओर नहीं जाना पड़ेगा। इससे दरा घाटी में जाम से मुक्ति तो मिलेगी ही, साथ ही यातायात का दबाव भी कम होगा। इसके अलावा समय की भी बचत होगी।