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Kota Mandi Bhav : चना-सरसों तेज, शक्कर में फिर उछाल

लहसुन की आवक करीब 9 हजार कट्टे रही। इसके भाव 5 हजार से 20 हजार रुपए प्रति क्विंटल रहे। किराना बाजार में खाद्य तेलों के भाव में मामूली उतार-चढ़ाव रहा। शक्कर के भाव में 250 रुपए प्रति क्विंटल की तेजी आई।
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कोटा

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Shailendra Tiwari

Sep 08, 2026

Kota Mandi

Kota Mandi

कोटा। भामाशाह कृषि उपज मंडी में मंगलवार को सभी कृषि जिंसों की आवक करीब 12 हजार कट्टे रही। चना और सरसों के भाव में 100-100 रुपए प्रति क्विंटल की तेजी रही। लहसुन की आवक करीब 9 हजार कट्टे रही। इसके भाव 5 हजार से 20 हजार रुपए प्रति क्विंटल रहे। किराना बाजार में खाद्य तेलों के भाव में मामूली उतार-चढ़ाव रहा। शक्कर के भाव में 250 रुपए प्रति क्विंटल की तेजी आई।

कृषि जिंसों के भाव

जिंसभाव (रुपए प्रति क्विंटल)
गेहूं मिल2625-2720
गेहूं एवरेज टुकड़ी2720-2770
गेहूं बेस्ट टुकड़ी2750-2800
धान सुगन्धा3300-3601
धान (1509) नया3500-4100
धान (1847)3200-4201
धान (1718-1885)3800-4600
धान दागी1500-3300
सोयाबीन5000-5700
सोयाबीन बेस्ट क्वालिटी5750-5850
सरसों7300-8301
अलसी7800-8950
ज्वार शंकर1700-2300
ज्वार सफेद2800-6000
बाजरा1800-2350
मक्का लाल2000-2400
मक्का सफेद2000-2500
जौ2500-2650
तिल्ली7000-10500
मैथी नई5800-6400
धनिया बादामी13500-14000
धनिया ईगल13800-14500
धनिया रंगदार14500-16000
मूंग5500-7300
उड़द4500-7400
चना देशी5700-6200
चना मौसमी नया5300-6000
चना पेप्सी5300-6051
चना डंकी4000-4800
चना काबुली5500-7000

लहसुन : 5000 से 20000 रुपए प्रति क्विंटल।

खाद्य तेल के भाव (15 किलो प्रति टिन)

तेल/ब्रांडभाव (रुपए प्रति टिन)
सोया रिफाइंड फॉर्च्यून2630
सोया रिफाइंड चंबल2580
सोया रिफाइंड सदाबहार2450
लोकल रिफाइंड2340
दीप ज्योति2470
सरसों स्वास्तिक2940
अलसी2680
मूंगफली ट्रक3270
मूंगफली कोटा स्वास्तिक2910
मूंगफली सोना सिक्का3170
मूंगफली कटारिया गोल्ड2960
वनस्पति घी स्कूटर2190
वनस्पति घी अशोका2190

अन्य किराना भाव

वस्तुभाव
चीनी5250-5300 रुपए प्रति क्विंटल
देसी घी मिल्क फूड9550 रुपए प्रति टिन
देसी घी कोटा फ्रेश9100 रुपए प्रति टिन
देसी घी पारस9600 रुपए प्रति टिन
देसी घी नोवा9500 रुपए प्रति टिन
देसी घी अमूल9980 रुपए प्रति टिन
देसी घी मधुसूदन9890 रुपए प्रति टिन
देसी घी परम9750 रुपए प्रति टिन
बासमती चावल9500-10500 रुपए प्रति क्विंटल
मूंग दाल8500-9000 रुपए प्रति क्विंटल
मोगर9500-10000 रुपए प्रति क्विंटल
चना दाल7400-7600 रुपए प्रति क्विंटल
तुअर दाल9700-13000 रुपए प्रति क्विंटल

कोटा सर्राफा : चांदी मंदी, सोना तेज

कोटा। सर्राफा बाजार में मंगलवार को चांदी के भाव में 1000 रुपए की गिरावट रही, जबकि सोने के भाव 450 रुपए तेज रहे। चांदी 2,34,000 रुपए रही। जेवराती सोना 450 रुपए तेज होकर 1,52,800 रुपए और शुद्ध सोना 1,53,600 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा।

गोल्ड कैरेट भाव

कैरेटभाव (रुपए प्रति 10 ग्राम)
गोल्ड 24K (99.5)152800
गोल्ड 22K141481
गोल्ड 20K132870
गोल्ड 18K122240
गोल्ड 14K107606

भाव : कोटा ज्वैलर्स एसोसिएशन के अनुसार।

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Updated on:

08 Sept 2026 11:37 pm

Published on:

08 Sept 2026 11:37 pm

Hindi News / Rajasthan / Kota / Kota Mandi Bhav : चना-सरसों तेज, शक्कर में फिर उछाल

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