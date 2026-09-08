Kota Mandi Bhav : चना-सरसों तेज, शक्कर में फिर उछाल

कोटा। भामाशाह कृषि उपज मंडी में मंगलवार को सभी कृषि जिंसों की आवक करीब 12 हजार कट्टे रही। चना और सरसों के भाव में 100-100 रुपए प्रति क्विंटल की तेजी रही। लहसुन की आवक करीब 9 हजार कट्टे रही। इसके भाव 5 हजार से 20 हजार रुपए प्रति क्विंटल रहे। किराना बाजार में खाद्य तेलों के भाव में मामूली उतार-चढ़ाव रहा। शक्कर के भाव में 250 रुपए प्रति क्विंटल की तेजी आई।