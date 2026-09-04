कोटा नगर निगम चुनाव में 17 प्रत्याशी करोड़पति, सबसे मालदार है भाजपा प्रत्याशी, जानिए और रोचक जानकारियां

कोटा नगर निगम के भाजपा-कांग्रेस के 200 उम्मीदवारों में सबसे मालदार प्रत्याशी देवेंद्र कुमार शर्मा हैं, जिनके पास करीब 12 करोड़ की चल-अचल संपत्ति है। देवेंद्र कुमार शर्मा भाजपा से प्रत्याशी हैं। जबकि, दोनों दलों में 9 उम्मीदवार ऐसे हैं, जिनके पास 50 हजार की भी चल-अचल संपत्ति नहीं है। इनमें बीजेपी के 5 और कांग्रेस के 4 प्रत्याशी हैं। वार्ड 51 से भाजपा प्रत्याशी के पास 1 करोड़ 20 लाख के वाहन हैं, जबकि वार्ड 79 से भाजपा के प्रत्याशी के पास बाइक तक नहीं है।