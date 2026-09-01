Kota Mandi Bhav : सरसों, लहसुन तेज, सोयाबीन व धनिया मंदा, शक्कर में गिरावट

भामाशाहमंडी धान से अटी हुई है और इनसेट में निर्यात के लिए एक कारखाने में पड़ा बासमती चावल (फोटो: पत्रिका)
भामाशाह कृषि उपज मंडी में मंगलवार को सभी कृषि जिंसों की आवक लगभग 10 हजार कट्टे रही। सरसों 100 रुपए तेज, सोयाबीन 100 रुपए और धनिया 250 रुपए मंदा रहा। लहसुन की आवक लगभग 6 हजार कट्टे रही। इसके भाव 300 रुपए की तेजी के साथ 5000 से 20,000 रुपए प्रति क्विंटल रहे। खाद्य तेलों के भाव में स्थिरता रही। शक्कर के भाव में बीते एक सप्ताह में 400 रुपए प्रति क्विंटल की गिरावट आई है।
|जिंस
|भाव (रु. प्रति क्विंटल)
|गेहूं मिल
|2625–2700
|गेहूं एवरेज टुकड़ी
|2700–2750
|गेहूं बेस्ट टुकड़ी
|2750–2800
|धान सुगंधा
|2800–3601
|धान (1509) नया
|3500–4100
|धान (1847)
|3200–4201
|धान (1718-1885)
|3800–4600
|धान दागी
|1500–3300
|सोयाबीन
|5000–5700
|सोयाबीन बेस्ट क्वालिटी
|5800–5960
|सरसों
|7200–8101
|अलसी
|7800–8950
|ज्वार शंकर
|1700–2300
|ज्वार सफेद
|2800–6000
|बाजरा
|1800–2350
|मक्का लाल
|2000–2400
|मक्का सफेद
|2000–2500
|जौ
|2500–2650
|तिल्ली
|7000–10500
|मैथी नई
|5800–6400
|धनिया बादामी
|13500–14000
|धनिया ईगल
|13800–14500
|धनिया रंगदार
|14500–16000
|मूंग
|5500–7300
|उड़द
|4500–7400
|चना देशी
|5500–5800
|चना मौसमी नया
|5300–5700
|चना पेप्सी
|5300–5751
|चना डंकी पुराना
|4000–4600
|चना काबुली
|5500–7000
|तेल
|भाव (रु. प्रति टिन)
|सोया रिफाइंड फॉर्च्यून
|2600
|सोया रिफाइंड चंबल
|2560
|सोया रिफाइंड सदाबहार
|2440
|लोकल रिफाइंड
|2300
|दीप ज्योति
|2460
|सरसों स्वास्तिक
|2940
|अलसी
|2670
|मूंगफली ट्रक
|3270
|मूंगफली कोटा स्वास्तिक
|2910
|मूंगफली सोना सिक्का
|3150
|मूंगफली कटारिया गोल्ड
|2950
|ब्रांड
|भाव (रु. प्रति टिन)
|स्कूटर
|2190
|अशोका
|2190
चीनी: 5200–5250 रुपए प्रति क्विंटल।
|ब्रांड
|भाव (रु. प्रति टिन)
|मिल्क फूड
|9550
|कोटा फ्रेश
|9100
|पारस
|9600
|नोवा
|9500
|अमूल
|9980
|मधुसूदन
|9890
|परम
|9750
|वस्तु
|भाव (रु. प्रति क्विंटल)
|बासमती चावल
|9500–10500
|मूंग दाल
|8500–9000
|मोगर
|9500–10000
|चना दाल
|7400–7600
|तुअर दाल
|9700–13000
कोटा। सर्राफा बाजार में मंगलवार को चांदी और सोने के भाव में गिरावट रही। चांदी के भाव 4000 रुपए की गिरावट के साथ 2,34,000 रुपए रहे। जेवराती सोने के भाव 2400 रुपए की गिरावट के साथ 1,52,250 रुपए और शुद्ध सोने के भाव 1,53,050 रुपए प्रति 10 ग्राम रहे।
|गोल्ड कैरेट
|भाव (रु. प्रति 10 ग्राम)
|गोल्ड 24K (99.5)
|152900
|गोल्ड 22K
|141574
|गोल्ड 20K
|132957
|गोल्ड 18K
|122320
|गोल्ड 14K
|107676
(भाव : कोटा ज्वैलर्स एसोसिएशन के अनुसार)
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