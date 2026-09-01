Kota Mandi Bhav : सरसों, लहसुन तेज, सोयाबीन व धनिया मंदा, शक्कर में गिरावट

भामाशाह कृषि उपज मंडी में मंगलवार को सभी कृषि जिंसों की आवक लगभग 10 हजार कट्टे रही। सरसों 100 रुपए तेज, सोयाबीन 100 रुपए और धनिया 250 रुपए मंदा रहा। लहसुन की आवक लगभग 6 हजार कट्टे रही। इसके भाव 300 रुपए की तेजी के साथ 5000 से 20,000 रुपए प्रति क्विंटल रहे। खाद्य तेलों के भाव में स्थिरता रही। शक्कर के भाव में बीते एक सप्ताह में 400 रुपए प्रति क्विंटल की गिरावट आई है।