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Kota Mandi Bhav : गेहूं, चना व लहसुन तेज, सोयाबीन मंदा

सोयाबीन 100 रुपए प्रति क्विंटल मंदा रहा। लहसुन के भाव 300 रुपए तेज होकर 5,000 से 20,000 रुपए प्रति क्विंटल रहे। खाद्य तेलों के भाव में स्थिरता रही।
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कोटा

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Shailendra Tiwari

Aug 31, 2026

Kota Mandi

Kota Mandi

कोटा। भामाशाह कृषि उपज मंडी में सोमवार को सभी कृषि जिन्सों की आवक लगभग 8 हजार कट्टे रही। गेहूं 30 रुपए, चना 50 रुपए तेज और सोयाबीन 100 रुपए प्रति क्विंटल मंदा रहा। लहसुन के भाव 300 रुपए तेज होकर 5,000 से 20,000 रुपए प्रति क्विंटल रहे। खाद्य तेलों के भाव में स्थिरता रही।

कृषि जिन्सों के भाव

कृषि जिन्सभाव (रुपए प्रति क्विंटल)
गेहूं मिल2625-2700
गेहूं एवरेज टुकड़ी2700-2750
गेहूं बेस्ट टुकड़ी2750-2800
धान सुगन्धा2800-3601
धान (1509) नया3500-4100
धान (1847)3200-4201
धान (1718-1885)3800-4600
धान दागी1500-3300
सोयाबीन5000-5700
सोयाबीन बेस्ट क्वालिटी5800-6050
सरसों7200-8001
अलसी7800-8950
ज्वार शंकर1700-2300
ज्वार सफेद2800-6000
बाजरा1800-2250
मक्का लाल2000-2300
मक्का सफेद2000-2300
जौ2300-2650
तिल्ली7000-10500
मैथी नई5800-6400
धनिया बादामी13500-14300
धनिया ईगल13800-14800
धनिया रंगदार14500-16000
मूंग5500-7100
उड़द4500-7000
चना देशी5500-5800
चना मौसमी नया5300-5700
चना पेप्सी5300-5751
चना डंकी पुराना4000-4600
चना काबुली5500-7000
लहसुन5000-20000

खाद्य तेल भाव 15 किलो प्रति टिन

खाद्य तेलभाव (रुपए प्रति टिन)
सोया रिफाइंड फॉर्च्यून2600
चंबल2560
सदाबहार2440
लोकल रिफाइंड2300
दीप ज्योति2460
सरसों स्वास्तिक2940
अलसी2670
मूंगफली ट्रक3270
मूंगफली कोटा स्वास्तिक2910
मूंगफली सोना सिक्का3150
मूंगफली कटारिया गोल्ड2950
वनस्पति घी स्कूटर2190
वनस्पति घी अशोका2190

चीनी: 5850 से 5900 रुपए प्रति क्विंटल।

देसी घी के भाव

ब्रांडभाव (रुपए प्रति टिन)
मिल्क फूड9550
कोटा फ्रेश9100
पारस9600
नोवा9500
अमूल9980
मधुसूदन9890
परम9750

चावल व दाल के भाव

जिन्सभाव (रुपए प्रति क्विंटल)
बासमती चावल9500-10500
मूंग दाल8500-9000
मोगर9500-10000
चना दाल7400-7600
तुअर दाल9700-13000

कोटा सर्राफा: चांदी व सोने में गिरावट

कोटा। सर्राफा बाजार में सोमवार को चांदी और सोने के भावों में गिरावट रही। चांदी के भाव 500 रुपए की गिरावट के साथ 2,38,000 रुपए रहे। जेवराती सोने के भाव 1,450 रुपए की गिरावट के साथ 1,54,650 रुपए तथा शुद्ध सोने के भाव 1,55,450 रुपए प्रति 10 ग्राम रहे।

गोल्ड कैरेट भाव

गोल्डभाव (रुपए प्रति 10 ग्राम)
गोल्ड (24 K) (99.5)155000
गोल्ड (22 K)152037
गोल्ड (20 K)142783
गोल्ड (18 K)131360
गोल्ड (14 K)115634

भाव: कोटा ज्वैलर्स एसोसिएशन के अनुसार।

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Updated on:

31 Aug 2026 08:52 pm

Published on:

31 Aug 2026 08:50 pm

Hindi News / Rajasthan / Kota / Kota Mandi Bhav : गेहूं, चना व लहसुन तेज, सोयाबीन मंदा

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