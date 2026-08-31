Kota Mandi Bhav : गेहूं, चना व लहसुन तेज, सोयाबीन मंदा

कोटा। भामाशाह कृषि उपज मंडी में सोमवार को सभी कृषि जिन्सों की आवक लगभग 8 हजार कट्टे रही। गेहूं 30 रुपए, चना 50 रुपए तेज और सोयाबीन 100 रुपए प्रति क्विंटल मंदा रहा। लहसुन के भाव 300 रुपए तेज होकर 5,000 से 20,000 रुपए प्रति क्विंटल रहे। खाद्य तेलों के भाव में स्थिरता रही।