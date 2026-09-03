kota: जयपुर की नेहा ने परिवार के खिलाफ जाकर की थी लव मैरिज, अब संदिग्ध अवस्था में मौत; गले पर मिले निशान से गहराया रहस्य

सीआइ रामलक्ष्मण गुर्जर ने बताया कि पीहर पक्ष से संपर्क कर उन्हें कोटा आने के लिए कहा गया था, लेकिन पीहर पक्ष का कोई सदस्य नहीं पहुंचा। इसके बाद लाडपुरा तहसीदार की मौजूदगी में मेडिकल बोर्ड से पोस्टमॉर्टम करवाया गया है। पुलिस के अनुसार महिला के गले पर निशान मिले हैं। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट होगा कि महिला की मौत कीड़े के काटने से फैले संक्रमण के कारण हुई या फिर कोई और वजह है। फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर मामले की जांच कर रही है।