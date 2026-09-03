Kota News: दिल की सर्जरी के इंतजार में 13 साल तक AIIMS के चक्कर लगाते रहे परिजन, अब 15 साल की तन्वी की मौत

मुकेश के अनुसार, तन्वी की सर्जरी के लिए पहली तारीख 2 सितंबर 2015 दी गई थी। इसके बाद ऑपरेशन की तारीख दिवाली के बाद तय की गई। 16 दिसंबर 2015 को तन्वी को भर्ती भी कराया गया, लेकिन चिकित्सकों ने दांत में समस्या बताकर सर्जरी टाल दी। परिजनों ने दांत का उपचार भी करा दिया, लेकिन इसके बाद भी ऑपरेशन नहीं हुआ। फिर वर्ष 2016 की तारीख दी गई। इसी तरह तारीखें आगे बढ़ती रहीं। मुकेश का आरोप है कि वर्ष 2018 में अस्पताल की ओर से सर्जरी को अनुपयुक्त बताया गया था। इसके बावजूद परिजन उपचार की उम्मीद में एम्स जाते रहे। वर्ष 2020 में कोरोना संक्रमण के कारण करीब तीन साल तक दिल्ली नहीं जा सके। वर्ष 2023 से उन्होंने दोबारा एम्स में उपचार के लिए जाना शुरू किया, लेकिन सर्जरी नहीं हो सकी।