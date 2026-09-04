राजस्थान में कच्ची घाणी के नाम पर बेच रहे थे रिफाइंड ऑयल, टीम ने छापा मारा तो कोल्हू मिला ही नहीं

कोटा: शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत चिकित्सा विभाग की खाद्य सुरक्षा टीम ने गुरुवार को रंगबाड़ी स्थित एक तेल पैकिंग इकाई पर कार्रवाई करते हुए कोल्हू (कच्ची घाणी) अथवा वुड प्रेस्ड ऑयल के नाम पर रिफाइंड तेल की पैकिंग और बिक्री का मामला पकड़ा। टीम ने मौके से 600 किलो रिफाइंड राइस ब्रान ऑयल और 240 लीटर क्षमता की श्री अनन्तम ब्रांड के नाम से पैक की जा रही वुड प्रेस्ड राइस ब्रान ऑयल की बोतलों को सीज किया है। इन उत्पादों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से बेचा जा रहा था।