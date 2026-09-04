जयपुर में किराएदार ने की मकान मालिक की हत्या, 3 दिन पहले ही कमरा किया था खाली; किराए को लेकर था विवाद

पुलिस ने एफएसएल टीम को मौके पर बुलाकर घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए। शव को पोस्टमॉर्टम के लिए जयपुरिया हॉस्पिटल की मोर्चरी में रखवाया गया है। पुलिस प्रथम दृष्टया जांच में हत्या की वजह मकान खाली करने और पुराने किराए के विवाद को मानकर जांच कर रही है।

वारदात के बाद आरोपी महेश शर्मा फरार है। पुलिस उसकी तलाश में संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही है। साथ ही घटनास्थल और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है, ताकि आरोपी के भागने की दिशा और वारदात से जुड़े अन्य तथ्यों का पता लगाया जा सके।