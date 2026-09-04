राजस्थान निकाय चुनाव: 10 हजार से ज्यादा नामांकन वापस, 17 हजार पर्चे खारिज; 77 निर्विरोध, कहीं रिश्वत तो कहीं गिरफ्तारी

बाड़मेर में रालोप प्रत्याशी ने नामांकन वापस लेकर भाजपा ज्वाइन कर ली। इस घटनाक्रम में समर्थकों से बचने के लिए प्रत्याशी को पुलिस की मदद लेनी पड़ी तो नाथद्वारा में नाम वापसी के लिए आए भाजपा प्रत्याशी को पुलिस पकड़ कर ले गई। परिजनों ने मारपीट का आरोप लगाया। वहीं, भीलवाड़ा में निर्दलीय प्रत्याशी ने भाजपा प्रत्याशी पर प्रलोभन देकर चुनाव से हटने का मामला दर्ज करवाया। पुलिस ने इस मामले में निर्दलीय प्रत्याशी के घर से एक लाख की राशि जब्त की है। इसी उठापटक में 62 प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित हो गए।