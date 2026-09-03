Rajasthan : ‘मैंने पुलिस को चकमा दिया’, तस्कर को शेखी बघारना पड़ा भारी, दोस्त ने बता दी लोकेशन, भैराराम गिरफ्तार

आइजी विकास कुमार ने बताया कि वर्ष 2019 में पिता की मौत के बाद आर्थिक तंगी के चलते तस्करी से जुड़ा। पहले वह एक चक्कर के 50 हजार रुपए लेकर तस्करों के वाहन चलाता था। धीरे-धीरे संपर्कों का विस्तार कर उसने अपना खुद का तस्करी सिंडिकेट खड़ा कर लिया। उसकी आदत में शुमार था कि वह हमेशा अपने साथियों को आगे रखकर खुद पीछे रहता था। जब भी पुलिस कार्रवाई होती, उसके साथी पकड़े जाते और वह मौके से भाग निकलता। 2024 में आहोर में गांजा-पोस्त से भरी गाड़ी पकड़े जाने पर वह फरार हो गया था, जबकि उसका साथी गिरफ्तार हुआ था। वर्ष 2024 में आहोर में पहली बार उसके खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज हुआ था।