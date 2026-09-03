3 सितंबर 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

जयपुर

Rajasthan : सिर्फ वाहन मालिक होने के आधार पर नहीं बनाया जा सकता NDPS एक्ट का आरोपी, राजस्थान हाईकोर्ट का अहम फैसला

Rajasthan High Court : राजस्थान हाईकोर्ट ने मादक पदार्थों से जुड़े एक मामले में अहम फैसला सुनाते हुए कहा कि सिर्फ किसी वाहन का मालिक होने के आधार पर उस एनडीपीएस एक्ट के तहत आरोपी नहीं बनाया जा सकता है।
2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Sanjay Kumar Srivastava

Sep 03, 2026

rajasthan high court important decision ndps act case related

Rajasthan High Court : फाइल फोटो पत्रिका

Rajasthan High Court : जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने मादक पदार्थों से जुड़े एक मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए कहा है कि केवल किसी वाहन का मालिक होने के आधार पर ही व्यक्ति को एनडीपीएस एक्ट के तहत आरोपी नहीं बनाया जा सकता। अभियोजन पक्ष को यह सिद्ध करना होगा कि वाहन मालिक को इस बात की पूर्ण जानकारी थी या उसने जानबूझकर अपने वाहन का इस्तेमाल मादक पदार्थ रखने, छिपाने या ले जाने के लिए करने की अनुमति दी थी।

‘जानबूझकर’ शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण

न्यायाधीश अनिल कुमार उपमन की पीठ ने स्पष्ट किया कि एनडीपीएस एक्ट की धारा 25 में प्रयुक्त ‘जानबूझकर’ शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। किसी संपत्ति या वाहन का केवल पंजीकृत मालिक होने मात्र से यह उपधारणा करना उचित नहीं है कि उसे अपने वाहन के अवैध गतिविधियों में इस्तेमाल की जानकारी थी।

राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा कि अभियोजन पक्ष सबसे पहले यही साबित करने में असफल रहा कि सह-आरोपी प्रतिबंधित मादक पदार्थ को उसी विशिष्ट वाहन में ले जा रहे थे। जब परिवहन से जुड़ा यह बुनियादी तथ्य ही सिद्ध नहीं हुआ, तो केवल पंजीकृत मालिक होने के आधार पर किसी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता।

प्रथम दृष्टया ठोस साक्ष्य प्रस्तुत करे

अभियोजन का यह दायित्व है कि वह प्रथम दृष्टया ऐसा ठोस साक्ष्य प्रस्तुत करे, जिससे स्पष्ट हो कि मालिक को वाहन के इस दुरुपयोग की जानकारी थी। इसके बाद ही आपराधिक मानसिकता से जुड़ी कानूनी अवधारणा लागू हो सकती है। राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की अपील को निरस्त करते हुए आरोपी को बरी करने के निचली अदालत के फैसले को यथावत रखा।

यह है मामला

मामले में कार से 348 किलोग्राम मादक पदार्थ बरामद हुआ था। जांच में सामने आया कि यह वाहन आरोपी के नाम पर पंजीकृत थी, जिसके आधार पर उसे सह-आरोपी बनाया गया। हालांकि, निचली अदालत ने साक्ष्यों के आधार पर उसे बरी कर दिया। इसके खिलाफ राज्य ने हाईकोर्ट में अपील की। राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की अपील खारिज करते हुए आरोपी को बरी किए जाने के निचली अदालत का फैसला बरकरार रखा।

Rajasthan : मशीन से कटकर अलग हुआ नाजुक अंग, प्लास्टिक सर्जरी टीम ने फिर जोड़ा, MGH जोधपुर के डाक्टरों ने किया कमाल

ये भी पढ़ें
MGH Jodhpur doctors plastic Surgery Amazing work delicate parts cut treated

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

03 Sept 2026 08:28 pm

Published on:

03 Sept 2026 08:28 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Rajasthan : सिर्फ वाहन मालिक होने के आधार पर नहीं बनाया जा सकता NDPS एक्ट का आरोपी, राजस्थान हाईकोर्ट का अहम फैसला

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan : ‘मैंने पुलिस को चकमा दिया’, तस्कर को शेखी बघारना पड़ा भारी, दोस्त ने बता दी लोकेशन, भैराराम गिरफ्तार

rajasthan antf friend told location smuggler bhairaram arrested
जयपुर

कृष्ण का स्मरण ही एक पवित्र प्रार्थना है

krishna
ओपिनियन

जयपुर के SMS हॉस्पिटल में कर्मचारियों ने दिया धरना: नौकरी के पहले ही दिन काम को लेकर हुआ विवाद

jaipur sms protest news
जयपुर

Weather Update : मौसम विभाग की नई भविष्यवाणी, राजस्थान में जन्माष्टमी पर कहीं मध्यम तो कहीं भारी बारिश की चेतावनी

imd warning Rajasthan Janmashtami Moderate to heavy rain
जयपुर

श्रीकृष्ण: योगेश्वर भी और लीलाधर भी

krishna
ओपिनियन
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.