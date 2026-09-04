जयपुर: भाभी को टिकट दिलाने के लिए भागदौड़ करता रहा देवर, ऐनवक्त पर कांग्रेस ने पत्नी को बना दिया प्रत्याशी; जेठ-जेठानी नाराज

सीट ओबीसी महिला के लिए आरक्षित होने के बाद मालावाला गांव में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ही प्रमुख दलों ने जिताऊ प्रत्याशी की तलाश शुरू कर दी थी। भाजपा ने गांव की ही एक स्थानीय महिला पर भरोसा जताते हुए उसे अपनी प्रत्याशी बनाने की तैयारी की। दूसरी ओर, कांग्रेस खेमे में हलचल तब तेज हुई जब एक चचेरे देवर ने स्थानीय कार्यकर्ताओं से संपर्क साधकर अपनी भाभी को मजबूत दावेदार के रूप में पेश किया।