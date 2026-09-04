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Kota Mandi Bhav : सोयाबीन-सरसों में मंदी

लहसुन के भाव 5,000 से 20,000 रुपए प्रति क्विंटल रहे। ऊटी का एक लॉट 23,000 रुपए में बिका। लहसुन की आवक करीब 6,000 कट्टे रही। किराना बाजार में खाद्य तेलों के भाव स्थिर रहे।
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कोटा

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Shailendra Tiwari

Sep 04, 2026

Kota-Mandi-News

Kota Mandi Photo: Patrika

कोटा। भामाशाह कृषि उपज मंडी में शुक्रवार को सभी कृषि जिन्सों की आवक करीब 12 हजार कट्टे रही। सोयाबीन और सरसों के भाव 50-50 रुपए मंदे रहे। लहसुन के भाव 5,000 से 20,000 रुपए प्रति क्विंटल रहे। ऊटी का एक लॉट 23,000 रुपए में बिका। लहसुन की आवक करीब 6,000 कट्टे रही। किराना बाजार में खाद्य तेलों के भाव स्थिर रहे।

कृषि जिन्सों के भाव

जिन्सभाव रुपए प्रति क्विंटल
गेहूं मिल2625-2700
गेहूं एवरेज टुकड़ी2700-2750
गेहूं बेस्ट टुकड़ी2750-2790
धान सुगन्धा3300-3601
धान (1509) नया3500-4100
धान (1847)3200-4201
धान (1718-1885)3800-4600
धान दागी1500-3300
सोयाबीन5000-5700
सोयाबीन बेस्ट क्वालिटी5800-5900
सरसों7200-8001
अलसी7800-8950
ज्वार शंकर1700-2300
ज्वार सफेद2800-6000
बाजरा1800-2350
मक्का लाल2000-2400
मक्का सफेद2000-2500
जौ2500-2650
तिल्ली7000-10500
मैथी नई5800-6400
धनिया बादामी13500-14000
धनिया ईगल13800-14500
धनिया रंगदार14500-16000
मूंग5500-7300
उड़द4500-7400
चना देशी5500-5850
चना मौसमी नया5300-5750
चना पेप्सी5300-5751
चना डंकी4000-4600
चना काबुली5500-7000

खाद्य तेलों के भाव (15 किलो प्रति टिन)

तेलभाव रुपए प्रति टिन
सोया रिफाइंड फॉर्च्यून2620
सोया रिफाइंड चंबल2570
सोया रिफाइंड सदाबहार2450
लोकल रिफाइंड2325
दीप ज्योति2470
सरसों स्वास्तिक2940
अलसी2670
मूंगफली ट्रक3270
मूंगफली कोटा स्वास्तिक2910
मूंगफली सोना सिक्का3170
मूंगफली कटारिया गोल्ड2955
वनस्पति घी स्कूटर2190
वनस्पति घी अशोका2190

चीनी: 5050-5100 रुपए प्रति क्विंटल।

देसी घी के भाव

ब्रांडभाव रुपए प्रति टिन
मिल्क फूड9550
कोटा फ्रेश9100
पारस9600
नोवा9500
अमूल9980
मधुसूदन9890
परम9750

चावल व दाल के भाव

वस्तुभाव रुपए प्रति क्विंटल
बासमती चावल9500-10500
मूंग दाल8500-9000
मोगर9500-10000
चना दाल7400-7600
तुअर दाल9700-13000

कोटा सर्राफा : चांदी व सोने में स्थिरता

कोटा। सर्राफा बाजार में शुक्रवार को चांदी और सोने के भावों में स्थिरता रही। चांदी 2,33,500 रुपए, जेवराती सोना 1,54,700 रुपए और शुद्ध सोना 1,55,500 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा।

गोल्ड कैरेट भाव

गोल्डभाव रुपए प्रति 10 ग्राम
24 K (99.5)155500
22 K143981
20 K135217
18 K124400
14 K109507

भाव : कोटा ज्वैलर्स एसोसिएशन के अनुसार।

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Updated on:

04 Sept 2026 06:59 pm

Published on:

04 Sept 2026 06:59 pm

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