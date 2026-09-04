Kota Mandi Bhav : सोयाबीन-सरसों में मंदी

कोटा। भामाशाह कृषि उपज मंडी में शुक्रवार को सभी कृषि जिन्सों की आवक करीब 12 हजार कट्टे रही। सोयाबीन और सरसों के भाव 50-50 रुपए मंदे रहे। लहसुन के भाव 5,000 से 20,000 रुपए प्रति क्विंटल रहे। ऊटी का एक लॉट 23,000 रुपए में बिका। लहसुन की आवक करीब 6,000 कट्टे रही। किराना बाजार में खाद्य तेलों के भाव स्थिर रहे।