7 सितंबर 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

कोटा

Rajasthan Nikay Chunav: ‘बीजेपी बिकाऊ बैलों को वापस नहीं लेगी’, कोटा में मदन दिलावर का प्रहलाद गुंजल पर तंज

शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कांग्रेस नेता प्रहलाद गुंजल पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि गुंजल कभी बसपा तो कभी कांग्रेस में बिक जाते हैं। भाजपा बिकाऊ बैलों को वापस नहीं लेगी। जनता चोरों-लुटेरों को नहीं चुनती। दिलावर ने निर्दलीयों को भी बिकने वाला बताते हुए वोट न देने की अपील की।
2 min read
Google source verification

कोटा

image

Arvind Rao

Sep 07, 2026

madan dilawar targets prahlad gunjal

Minister Madan Dilawar in Kota (Patrika Photo)

रामगंजमंडी (कोटा): कोटा में रामगंजमंडी नगर पालिका चुनाव प्रचार के दौरान शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने कांग्रेस नेता प्रहलाद गुंजल पर तीखा हमला बोला। दिलावर ने गुंजल पर बार-बार दल बदलने का आरोप लगाते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी ऐसे नेताओं को वापस नहीं लेगी। दिलावर बोले, प्रहलाद गुंजल कभी बसपा में बिक जाते हैं, कभी कांग्रेस में बिक जाते हैं और अब भाजपा में आने की कोशिश कर रहे हैं।

मदन दिलावर ने आगे कहा कि जहां बिक गए वहीं रहो, भाजपा बिकाऊ बैलों को वापस नहीं लेगी। उन्होंने दावा किया कि रामगंजमंडी की जनता ने लोकसभा चुनाव में गुंजल को करीब 27 हजार वोटों से हराया था। अबकी बार आए तो 50 हजार से हराएगी। मंत्री दिलावर बोले, रामगंजमंडी की जनता ईमानदार लोगों को चुनती है, लुटेरों और चोरों को नहीं।

'निर्दलीय भी बिकने वाले'

मंत्री मदन दिलावर ने यह भी कहा कि निर्दलीय जीतने के बाद पैसा लेकर बिक जाते हैं। इसलिए निर्दलीयों को वोट देकर अपना वोट खराब मत करना। उन्होंने कहा, निर्दलीय भी बिकने वाले लोग होते हैं।

'सुकेत में गूंज रहा है भाजपा का विश्वास'

मदन दिलावर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, आज सुकेत नगर पालिका क्षेत्र में विभिन्न वार्डों में जनसंपर्क कर भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में मतदान की अपील की। देवतुल्य जनता से मिले स्नेह, विश्वास और आशीर्वाद से स्पष्ट है कि सुकेत में कमल खिलने जा रहा है। आइए, भाजपा के पक्ष में मतदान कर सुकेत के विकास को नई गति दें।

उन्होंने आगे लिखा, सुकेत में खिलेगा कमल, बनेगा भाजपा का बोर्ड! आज सुकेत के विभिन्न वार्डों में जनसंपर्क के दौरान घर-घर जाकर अपनों से मिलने और संवाद करने का अवसर मिला। कहीं स्नेह मिला, कहीं आशीर्वाद और कहीं विकास के लिए उम्मीदों से भरी बातें सुनने को मिलीं। जनता का यह आत्मीय जुड़ाव और विश्वास बता रहा है कि सुकेत विकास, सुशासन और मजबूत नेतृत्व के साथ आगे बढ़ने का मन बना चुका है।

मदन दिलावर ने एक्स पर लिखा, सुकेत के विभिन्न वार्डों में घर-घर पहुंचे तो हर मुलाकात अपनेपन की एक नई कहानी कहती नजर आई। कहीं बुजुर्गों ने आशीर्वाद दिया, कहीं माताओं-बहनों ने स्नेह दिया, तो कहीं युवाओं ने विकास के संकल्प के साथ कदम से कदम मिलाने का विश्वास दिलाया। इन आत्मीय मुलाकातों के बीच भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में अधिक से अधिक मतदान की अपील की। सुकेत के विकास, जनसेवा और बेहतर भविष्य के संकल्प के साथ भाजपा का प्रत्येक कार्यकर्ता पूरी निष्ठा से मैदान में जुटा है।

LPG Cylinder New Rules: अब 45 नहीं, 25 दिनों में मिलेगा अगला गैस सिलेंडर; एलपीजी रिफिलिंग नियमों में बड़ा बदलाव

ये भी पढ़ें
lpg cylinder new rules

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

07 Sept 2026 10:01 pm

Published on:

07 Sept 2026 10:01 pm

Hindi News / Rajasthan / Kota / Rajasthan Nikay Chunav: ‘बीजेपी बिकाऊ बैलों को वापस नहीं लेगी’, कोटा में मदन दिलावर का प्रहलाद गुंजल पर तंज

बड़ी खबरें

View All

कोटा

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Kota Mandi Bhav : सोयाबीन-सरसों में मंदी

Kota-Mandi-News
कोटा

कोटा नगर निगम चुनाव में 17 प्रत्याशी करोड़पति, सबसे मालदार है भाजपा प्रत्याशी, जानिए और रोचक जानकारियां

Congress V/S BJP
कोटा

राजस्थान में कच्ची घाणी के नाम पर बेच रहे थे रिफाइंड ऑयल, टीम ने छापा मारा तो कोल्हू मिला ही नहीं

kota food safety
कोटा

Kota News: दिल की सर्जरी के इंतजार में 13 साल तक AIIMS के चक्कर लगाते रहे परिजन, अब 15 साल की तन्वी की मौत

Tanvi Pariani-1
कोटा

kota: जयपुर की नेहा ने परिवार के खिलाफ जाकर की थी लव मैरिज, अब संदिग्ध अवस्था में मौत; गले पर मिले निशान से गहराया रहस्य

Dharna Sharma-1
कोटा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.