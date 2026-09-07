Rajasthan Nikay Chunav: ‘बीजेपी बिकाऊ बैलों को वापस नहीं लेगी’, कोटा में मदन दिलावर का प्रहलाद गुंजल पर तंज

मदन दिलावर ने एक्स पर लिखा, सुकेत के विभिन्न वार्डों में घर-घर पहुंचे तो हर मुलाकात अपनेपन की एक नई कहानी कहती नजर आई। कहीं बुजुर्गों ने आशीर्वाद दिया, कहीं माताओं-बहनों ने स्नेह दिया, तो कहीं युवाओं ने विकास के संकल्प के साथ कदम से कदम मिलाने का विश्वास दिलाया। इन आत्मीय मुलाकातों के बीच भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में अधिक से अधिक मतदान की अपील की। सुकेत के विकास, जनसेवा और बेहतर भविष्य के संकल्प के साथ भाजपा का प्रत्येक कार्यकर्ता पूरी निष्ठा से मैदान में जुटा है।