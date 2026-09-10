कोटा में नाबालिग छात्रा का 5 दिन पीछा, अपहरण की कोशिश; डर के मारे पिता के कपड़े पहनकर गई कोचिंग

छात्रा की मां के अनुसार, घटना के दौरान बेटी ने पीछा कर रही कार का नंबर नोट कर लिया था। परिजनों ने यही नंबर कोटा पुलिस को उपलब्ध कराया है। घटना के बाद छात्रा इतनी डरी हुई है कि परिजन उसे अकेले बाहर भेजने से भी बच रहे हैं। मंगलवार को परिजन छात्रा को कोचिंग छोड़ने पहुंचे। इसी दौरान उन्हें काले रंग की कार दिखाई दी। परिजनों का आरोप है कि इसी वाहन में वे युवक मौजूद थे, जिन पर छात्रा के साथ गलत हरकत और पीछा करने का आरोप है। परिजनों ने वाहन को रोकने का प्रयास किया, लेकिन आरोप है कि चालक तेज गति से वाहन भगाकर ले गया।