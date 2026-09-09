कोटा में इस महीने 2 दिन की छुट्टी घोषित, कलक्टर ने जारी किया आदेश

दरअसल, कोटा में अनंत चतुर्दशी का त्योहार हर साल बड़े ही धूमधाम और उत्साह के साथ मनाया जाता है। यह दिन विशेष रूप से गणेश विसर्जन पूजा के लिए समर्पित है। इस साल कोटा में अनंत चतुर्दशी 25 सितंबर 2026 को मनाई जाएगी। कोटा में अनंत चतुर्दशी का त्योहार काफी खास होता है, क्योंकि यह गणेश चतुर्थी के 10-दिवसीय उत्सव का समापन होता है। इस दिन शहर भर में स्थापित गणेश प्रतिमाओं का भव्य शोभायात्रा के साथ विसर्जन किया जाता है।