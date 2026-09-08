चिडि़याघर में पिंजरे की जाली तोड़ सीबी गार्डन पहुंची मादा पैंथर

जानकारी के अनुसार सीबी गार्डन में सुबह उस समय हड़कंप मच गया, जब मॉर्निंग वॉक पर आए लोगों को गार्डन में पैंथर नजर आया। पैंथर को देखते ही लोगों में दहशत फैल गई। लोगों ने तत्काल वन विभाग को सूचना दी। सूचना पर वन विभाग के अधिकारी और रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। टीम ने सुरक्षा के लिहाज से सीबी गार्डन में मौजूद लोगों को बाहर निकालकर गेट बंद करवा दिए। इसके बाद पैंथर की तलाश शुरू की गई। शोर-शराबा होने पर पैंथर करीब 50 फीट ऊंचे जामुन के पेड़ पर चढ़कर टहनियों के बीच जा बैठा।