8 सितंबर 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

कोटा

चिडि़याघर में पिंजरे की जाली तोड़ सीबी गार्डन पहुंची मादा पैंथर

वन विभाग की सुरक्षा व्यवस्थाओं को बताया धता- पैंथर को देख मॉर्निंग वॉक पर आए लोगों में मचा हड़कंप, घबराकर पेड़ पर चढ़ी, वन विभाग ने ट्रंकुलाइज किया, ढाई घंटे चला रेस्क्यू ऑपरेशन
2 min read
Google source verification

कोटा

image

Shailendra Tiwari

Sep 08, 2026

Female panther

Female panther

चिड़ियाघर में पिंजरे की जालियां तोड़कर मंगलवार सुबह एक मादा पैंथर सीबी गार्डन में घुस गई। इसकी सूचना मिलते ही वन विभाग में हड़कंप मच गया। वन विभाग की टीम दो दिन पहले ही रणथंभौर से रेस्क्यू करके पैंथर को कोटा लाई थी और नयापुरा स्थित पुराने चिड़ियाघर में देखरेख के लिए रखा था। पैंथर वन विभाग की सुरक्षा व्यवस्थाओं को धता बताते हुए पिंजरे की जालियां तोड़कर सीबी गार्डन में पहुंच गई। सीबी गार्डन में प्रतिदिन करीब 4 से 5 हजार लोग मॉर्निंग वॉक के लिए आते हैं। गनीमत रही कि पैंथर ने किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया।

जानकारी के अनुसार सीबी गार्डन में सुबह उस समय हड़कंप मच गया, जब मॉर्निंग वॉक पर आए लोगों को गार्डन में पैंथर नजर आया। पैंथर को देखते ही लोगों में दहशत फैल गई। लोगों ने तत्काल वन विभाग को सूचना दी। सूचना पर वन विभाग के अधिकारी और रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। टीम ने सुरक्षा के लिहाज से सीबी गार्डन में मौजूद लोगों को बाहर निकालकर गेट बंद करवा दिए। इसके बाद पैंथर की तलाश शुरू की गई। शोर-शराबा होने पर पैंथर करीब 50 फीट ऊंचे जामुन के पेड़ पर चढ़कर टहनियों के बीच जा बैठा।

पैंथर को सुरक्षित रेस्क्यू करने के लिए क्रेन मंगवाई गई।करीब ढाई घंटे की मशक्कत के बाद वन्यजीव विभाग के चिकित्सक डॉ. त्रिलोक गोचर और मुकुन्दरा हिल्स टाइगर रिजर्व के डॉ. अखिलेश पाण्डेय ने पैंथर को ट्रंकुलाइज कर काबू में लिया। ट्रंकुलाइज करने से पहले पेड़ के नीचे जाल भी लगाया गया, ताकि नीचे गिरने की स्थिति में पैंथर को किसी तरह की चोट न पहुंचे। विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पैंथर मादा है और उसकी उम्र करीब ढाई से तीन वर्ष है।

अधिकारी और 50 से अधिक वनकर्मी रहे मौके पर

रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान सीसीएफ टी. मोहन राज, उपवन संरक्षक प्रमोद धाकड़ सहित वन विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। वन विभाग के उपवन संरक्षक कार्यालय, वन्यजीव मंडल और मुकुन्दरा रिजर्व की टीम समेत 50 से अधिक वनकर्मी मौके पर तैनात रहे। पुलिस और प्रशासन के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। वनकर्मियों के साथ पुलिसकर्मियों ने सुरक्षा व्यवस्था संभाली।

सुबह 10.35 बजे ट्रंकुलाइज कर काबू में लिया

सूचना मिलते ही सुबह करीब 7.30 बजे वन विभाग की टीम सीबी गार्डन पहुंच गई। चिकित्सकों और अधिकारियों के पहुंचने के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। करीब तीन घंटे की मशक्कत के बाद सुबह 10.35 बजे पैंथर को सफलतापूर्वक ट्रंकुलाइज कर काबू में ले लिया गया। वनकर्मी वीरेन्द्र सिंह और रेस्क्यूअर आसिफ के अनुसार पैंथर काफी ऊंचाई पर पेड़ की टहनियों के बीच बैठी थी, जिससे रेस्क्यू करना मुश्किल था। हालांकि, टीम ने सावधानीपूर्वक ऑपरेशन चलाकर पैंथर को सफलतापूर्वक रेस्क्यू कर लिया।

हर किसी की नजर पैंथर पर

पैंथर के रेस्क्यू के दौरान मौके पर मौजूद लोगों में भय और कौतूहल दोनों नजर आए। जिसे भी पैंथर के गार्डन में होने की जानकारी मिली, वह गार्डन के बाहर रुक गया और अंदर चल रही गतिविधियों को देखने लगा। पैंथर अग्रसेन चौराहा क्षेत्र की ओर पेड़ पर बैठा था। ऐसे में लोग उसे देखने की कोशिश करते रहे। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को कई बार लोगों को पीछे हटाना पड़ा।

शहर के बीच रेस्क्यू करना था चुनौती

सीसीएफ टी. मोहन राज ने बताया कि शहर के मध्य और भीड़भाड़ वाले इलाके में पैंथर को पकड़ना चुनौतीपूर्ण था। पुलिस, प्रशासन और अन्य सभी के सहयोग से पैंथर का सुरक्षित रेस्क्यू किया गया। पैंथर कहां से आया और गार्डन तक कैसे पहुंचा, इस बारे में फिलहाल कुछ नहीं कहा जा सकता। अभी पैंथर को अभेड़ा बायोलॉजिकल पार्क में रखा जाएगा और उसके स्वास्थ्य पर निगरानी रखी जाएगी।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

कोटा

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

08 Sept 2026 11:52 pm

Published on:

08 Sept 2026 11:52 pm

Hindi News / Rajasthan / Kota / चिडि़याघर में पिंजरे की जाली तोड़ सीबी गार्डन पहुंची मादा पैंथर

बड़ी खबरें

View All

कोटा

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Kota Mandi Bhav : चना-सरसों तेज, शक्कर में फिर उछाल

Kota Mandi
कोटा

Mahant Devanand Maharaj Murder Case : पुजारी सहित 7 आरोपियों के खिलाफ चालान पेश, 10 सितंबर को होगी सुनवाई

kota mahant devanand maharaj murder presented challan against 7 accused
कोटा

Rajasthan Nikay Chunav: ‘बीजेपी बिकाऊ बैलों को वापस नहीं लेगी’, कोटा में मदन दिलावर का प्रहलाद गुंजल पर तंज

madan dilawar targets prahlad gunjal
कोटा

Kota Mandi Bhav : सोयाबीन-सरसों में मंदी

Kota-Mandi-News
कोटा

कोटा नगर निगम चुनाव में 17 प्रत्याशी करोड़पति, सबसे मालदार है भाजपा प्रत्याशी, जानिए और रोचक जानकारियां

Congress V/S BJP
कोटा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.